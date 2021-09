LRF: Ratificaron el clásico para este jueves por la noche

Sesión martes 21/09/21

1- Aprobación Boletín 2.875, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Sp. Norte informando que el domingo 26/10 harán un encuentro de fútbol infantil. Nota de Belgrano de San Antonio informando nueva Comisión Directiva. Varias notas de inferiores infantiles.

3- Se recuerda a los clubes que los paramédicos o enfermeros que el domingo trabajan como tal, deben acreditar dicha profesión, con títulos o certificados, ante el árbitro.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se informa quienes son los clubes que adeudan la segunda cuota del pago de cupones, ya vencido. Por unanimidad se decide elevar la situación al HT Penas.

6- El próximo lunes 27/09 se reunirá el consejo de infantiles a las 20 hs en la sede de la Liga.

7- Se da lectura al informe del Dpto. de Fútbol Femenino en que se trató el tema fichajes. En el mes de octubre la Liga Rafaelina sería una de las sedes del torneo provincial femenino. El Departamento ya comenzó a trabajar para conformar la Selección de la Liga.

8- El Sr. Presidente hace un informe de lo que fue el inicio del torneo de fútbol senior en la cancha de San Isidro de Egusquiza con un balance muy positivo. El próximo sábado se jugará la 2ª fecha en cancha de Dep. Susana.

9- El Sr. Presidente informa que asistió a la reunión de la Federación Santafesina de Fútbol. La Copa Federación comenzará la última semana de enero (a la Liga Rafaelina la representará el equipo Absoluto de Primera B). Sobre la Copa Santa Fe se está aguardando la respuesta del Gobierno de la Provincia para organizar la misma. La idea es comenzar dicha Copa en el mes de marzo. En este 2021 se jugará un torneo provincial de fútbol femenino y la Liga Rafaelina podría tener una sede (mes de octubre). Sobre la asistencia de público y de acuerdo a las nuevas medidas, en el mes de octubre se habilitaría una mayor asistencia de espectadores en la provincia.

10- La Mesa Directiva informa que tuvo una reunión con la Escuela y Neutral de árbitros para hacer un balance de lo que va del año y pautar los pasos a seguir en lo que queda de la temporada.

11- El próximo jueves 23/09 jugarán el partido pendiente de Inferiores Sp. Santa Clara vs. Belgrano de San Antonio. El encuentro de inferiores entre Belgrano vs. La Hidráulica se jugará el miércoles 29/09.

12- Adelantos:

– Unión vs. Dep. Libertad jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs Primera.

– Atl. Rafaela vs. FC Estado jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs Primera.

– Florida vs. Dep. Aldao viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs Primera.

– 9 de Julio vs. Talleres M. Juana viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs Primera.

– Sp. Norte vs. Bochofilo Bochazo viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs Primera.

13- Adelantos 12ª fecha Primera A:

– Atl. Rafaela vs. Florida de Clucellas jueves 30/09.

– Quilmes vs. Unión de Sunchales jueves 30/09.

– Talleres vs. Brown viernes 01/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs Primera.

– Bochofilo Bochazo vs. Dep. Tacural viernes 01/09.

– Ben Hur vs. Dep. Aldao viernes 01/09.

14- Próxima reunión martes 28/09.