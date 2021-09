Federal A – F24: Unión empató en cero con Chaco For Ever

El equipo de Tosetto no pudo hacer valer su localía ante uno de los animadores de la Zona 2 y debió conformarse con una igualdad en cero que lo deja en el noveno lugar de la clasificación. Además de no poder vulnerar el arco visitante, los albiverdes sumaron otra preocupación a partir de la expulsión de Ricardo Villar a los 38 minutos del segundo tiempo, por lo que el técnico de Unión no podrá contar con el talentoso jugador el miércoles, en la visita que efectuarán a Racing, en Córdoba.

Luego del traspié en Salta ante Central Norte, la consigna para Unión era no perdonar en su estadio. Los tres puntos debían quedar aquí para poder afianzarse en esta comprimida tabla de posiciones en donde ha estado recuperando terreno en los últimos dos meses.

Sin embargo, las intenciones no pudieron plasmarse en el resultado y terminó sumando una unidad que le permite recuperarse del traspié de la semana anterior pero no continuar con la racha que venía teniendo al sumar muchos puntos y escalar posiciones.