Federal A – F24: Unión recibe a Chaco For Ever

En el «Estadio de la Avenida», por última vez con poco público, Unión volverá a ser local al recibir a partir de las 16.30 a Chaco For Ever, en cumplimiento de la 24ª Fecha del Torneo Federal A de Fútbol.

Más allá de la reciente derrota en Salta ante Central Norte, el tramo por el cual está atravesando el albiverde dirigido por Adrián Tosetto es sumamente positivo, habiéndose incorporado nuevamente al grupo de los equipos que aseguran su clasificación. La cercanía de varios equipos en pocos puntos, hace que esta condición de local resulte fundamental como para sostener dicha situación.

El rival de hoy, no será de simple superación y exigirá que el Bicho Verde haga un buen partido ya que Chaco For Ever ocupa la cuarta posición. Es la segunda presentación consecutiva ante equipos encaramados en lo más alto, toda vez que el miércoles repetirá situación contextual al visitar a Racing de Córdoba.

En principio, Unión no tendría cambios en su formación respecto de quienes hasta el tramo final del partido anterior estuvieron en ganancia en Salta, más allá de que Tosetto no sea afecto a confirmar la alineación de forma anticipada.