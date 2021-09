Midgets: La Séptima Fecha se corre hoy en Vila

(Por: Silvano Volpe) – Con la disputa de la Séptima Fecha llega a su fin en la noche de hoy la etapa clasificatoria del Midgets del Litoral. Todo acontecerá en el circuito «Juan F.B. Basso», ubicado en el Predio Deportivo «Octavio Bessone», de Vila, donde la categoría vuelve a presentarse luego de la visita a Morteros. Será en horario nocturno con inicio de la actividad en pista a partir de las 18 horas.

La de hoy es una competencia muy especial, ya que concluída la misma quedarán confirmados los 16 apellidos que en las cuatro últimas fechas irán por el N° 1 de la temporada. Hernán Filippi ya está clasificado para la ronda siguiente. Es el líder del certamen y el más ganador hasta el momento con tres victorias y con una amplia ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, Néstor Bosio, Javier Penezone y Federico Maletto, quienes tienen asegurado su ingreso a la final cualquiera sea la ubicación. De todos ellos quien no ha ganado es Penezone, lo que buscará concretar esta noche para aspirar a la corona y no pensar luego en ir por ese objetivo en lo que viene.

Desde el quinto lugar hacia atrás puede haber muchos cambios, teniendo en cuenta todo lo que puede suceder a lo largo del desarrollo de la actividad especialmente en las semifinales y prefinales. La escala de puntos que entrega cada competencia y la escasa diferencia que hay entre ellos hace que sea muy cerrada la disputa por dichos lugares. Matías Franco viene por su primer éxito al igual que Leandro Giraudo, Gonzalo Zbrun, Eugenio Mautino y Hernán Calvi quienes se han mostrado con gran potencial en la final pero no pudieron concretarlo. Cristian Molardo buscará mantener el nivel que recuperó en la fecha anterior.

El último grupo de los por ahora clasificados lo integran Ezequiel García, Jorge Walker, Nicolás Scándalo, Cristian Mattioli, Marcos García y Mariano Bacci, que en base a la regularidad esperan acceder a la fase próxima. Para ello no deberán descuidarse y sumar lo más que puedan, sabiendo que no están clasificados, pues si no suman buenos puntos Martín Ferrari, Emiliano Torassa, Luis Kunz, Matías Audino y Ezequiel Gilli que vienen por detrás pueden quedarse con los preciados lugares. A partir de las 18 hs se pondrá en marcha la prueba con la disputa de la primera serie, continuando luego con las semifinales, prefinales y final.