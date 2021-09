ARB Formativas – F8: Buenas participaciones de los equipos de la ciudad

En la continuidad de la programación de la Asociación Rafaelina de Básquet, los chicos de Unión, recibieron la visita de Ben Hur de Rafaela, en las categorías Pre Mini y Mini. Además, en lo que respecta a las Categorías Formativas, se registraron estos resultados:

U17

– Unión 83 vs. Ben Hur 51.

Además, el día domingo, la categoría Mini participó se un encuentro desarrollado en Argentino de Humberto.

Provincial U13

Se jugó la vuelta en el club Santa Rosa de Santa Fe, con los siguientes resultados:

– Unión 81 vs. Unión de Avellaneda 31.

– Santa Rosa 52 vs. Unión de Avellaneda 58.

– Santa Rosa 45 vs. Unión 56.

De esta forma, Unión pasó a la siguiente ronda, la cual se disputará el venidero 10 de octubre.

La participación de Libertad

Este pasado sábado, los planteles de las categorías U13 y U15 liberteñas visitaron a sus pares de Independiente de Rafaela, dando cumplimiento a la Tira B de la Octava Fecha del Torneo 2021 de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Previamente, disfrutaron del juego los pequeños de las categorías mini y premini.

Estos son los resultados que se registraron:

U13:

– Independiente 44 vs. Libertad 92.

U15:

– Independiente 79 vs. Libertad 43.