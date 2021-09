ARB – Oficial: Mariano Ceruti tendrá una nueva etapa en Libertad

El «Bebo» Ceruti confirmó, en esta comunicación telefónica con Mario Ceballos, su regreso a Libertad para cerrar su carrera basquetbolística en el club de sus amores.

Las reacciones positivas no tardaron en mostrarse puesto que era una posibilidad latente que la gente siempre esperaba con ansias. Si bien será para el plantel del Asociativo, podrá aportar su experiencia en otros rubros y aspectos, valiéndose de todo lo conseguido a lo largo de su extensa y reconocida trayectoria.

Escuchá la entrevista completa



El Oficial arranca este jueves

Luego de la consagración de Unión en el Súper 4 del Torneo Preparatorio de Primera División, esta semana se pondrá en marcha el Torneo Oficial que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet. En esta ocasión y debido al parate obligado por la segunda ola del Coronavirus, el formato será a una sola rueda todos contra todos, para luego disputar los habituales play offs.

La Primera Fecha se disputará de la siguiente manera:

> Jueves 21.30

– Atlético vs. Libertad.

> Viernes 21.30

– Independiente vs. Sportivo Ben Hur.

– Peñarol vs. 9 de Julio.

> Domingo 20.00

– Argentino Quilmes vs. Unión.

El resto del fixture

– Segunda fecha: Unión vs. Atlético, Libertad vs. Independiente, Ben Hur vs. Peñarol y 9 de Julio vs. Quilmes.

– Tercera fecha: Independiente vs. Unión, Atlético vs. Quilmes, Ben Hur vs. 9 de Julio y Peñarol vs. Libertad.

– Cuarta fecha: Unión vs. Peñarol, Libertad vs. Ben Hur, Atlético vs. 9 de Julio y Quilmes vs. Independiente.

– Quinta fecha: Independiente vs. Atlético, Ben Hur vs. Unión, Peñarol vs. Quilmes y 9 de Julio vs. Libertad.

– Sexta fecha: Unión vs. Libertad, Independiente vs. 9 de Julio, Atlético vs. Peñarol y Quilmes vs. Ben Hur.

– Séptima fecha: 9 de Julio vs. Unión, Peñarol vs. Independiente, Ben Hur vs. Atlético y Libertad vs. Quilmes.