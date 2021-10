LRF Inferiores – F9: Casi todo definido pero con un desempate por delante

Tal como estaba previsto, el pasado sábado se jugó la Novena Fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol y se conocieron los campeones de cada divisional, aunque en el caso de la Novena, habrá que esperar al desempate entre Unión y Atlético Rafaela, partido que se disputará desde las 20, en el predio del Autódromo de Atlético.

A continuación, detallamos todos los resultados, los goleadores y las tablas de posiciones finales:

Quinta División:

– Unión 2 (Federico Salame -2-) vs. Argentino Quilmes 1.

– Sportivo Ben Hur 1 vs. Libertad 3 (Fernando Maidana -3-).

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 21 puntos (campeón); 9 de Julio 20.

Sexta División:

– Unión 0 vs. Argentino Quilmes 0.

– Ben Hur 3 vs. Libertad 0.

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 23 puntos (campeón); Ben Hur 22.

Séptima División:

– Sportivo Ben Hur 3 vs. Libertad 3 (Nahuel Gravenbarter -2- y Fabricio Ronco).

– Nota: Argentino Quilmes no presenta divisional y cede los puntos.

– Principales posiciones: Ferrocarril del Estado 25 puntos (campeón); Atlético de Rafaela 22.

Octava División:

– Unión 0 vs. Argentino Quilmes 0.

– Ben Hur 3 vs. Libertad 0.

– Principales posiciones: Ben Hur 22 puntos (campeón); Unión de Sunchales 18.

Novena División:

– Unión 3 (Tomás Franza, Valentín Milanese y Stéfano Mezzadri Montini) vs. Quilmes 0.

– Ben Hur 0 vs. Libertad 0.

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela y Unión 22 puntos (definen al campeón en un desempate).

Novena «Especial»:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 0.

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 27 puntos (campeón); Unión 22.

Infantiles

Categoría 2009:

– Argentino Quilmes 0 vs. Unión 2 (Mateo Moretti y Germán Acosta).

– Libertad 0 vs. Sportivo Ben Hur 0.

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 24 puntos (campeón); Ben Hur y Unión de Sunchales 17.

Categoría 2010:

– Libertad 2 (Lorenzo González y Bautista Biolatto) vs. Sportivo Ben Hur 3.

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 24 puntos (campeón); Peñarol 19.

Categoría 2011:

– Libertad 0 vs. Ben Hur 1. Tercer tiempo: 0-0.

Categoría 2012:

– Libertad 0 vs. Ben Hur 1.

Categoría 2013:

– Libertad 1 (Salvador Humeler) vs. Ben Hur 2. Tercer tiempo: 0-1.

Categoría 2014:

– Libertad 2 (Milo Bernardi y Juan Peralta) vs. Ben Hur 1.

Próxima Fecha – Primera del Clausura

El próximo sábado 2 de octubre comenzará la 1ª fecha del Clausura de las Inferiores de Primera A con esta programación:

– Independiente de San Cristóbal vs. Ben Hur.

– Unión vs. Libertad.

– Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte.

– Peñarol vs. Atlético de Rafaela.

– 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado.

Nota: Las categorías Infantiles invierten la condición de local.