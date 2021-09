Básquet U17 F: Arrancaron las chicas de Libertad y Unión

Comenzaron los triangulares de la Primera Fase del Torneo Federativo Femenino U17. Las chicas de Unión fueron las anfitrionas, recibiendo a Atlético de Tostado y a Santa Rosa de Santa Fe.

Los resultados de esta Zona B fueron:

– Unión de Sunchales 30 – 59 Atlético Tostado

– Atlético Tostado 37 – 52 Santa Rosa

– Santa Rosa 59 – 31 Unión de Sunchales 59

Posiciones:

– Santa Rosa 4.

– Atlético Tostado 3.

– Unión de Sunchales 2.

El 24 de Octubre será la vuelta en Santa Fe.

La participación de las chicas de Libertad

El plantel femenino aurinegro U17 también participó de los partidos de ida de la Primera Fase del Torneo Federativo de la categoría. Libertad compitió en la Zona D, junto a Club Atlético Ceres Unión y Alma Juniors de Esperanza que ofició de anfitrión.

Es importante mencionar que el plantel U17 dirigido por el entrenador Fernando Bortolotti cuenta con una sola jugadora de la categoría, pero la Subcomisión de Básquet Femenino decidió participar para que las basquetbolistas U15 tengan más competencia y sumen experiencia deportiva.

Estos son los resultados que se registraron:

– Alma Juniors 58 vs. Club Atlético Ceres Unión 60.

– Club Atlético Ceres Unión 62 vs. Libertad de Sunchales 45.

– Libertad 20 vs. Alma Juniors 62.

Posiciones:

– CACU 4.

– Alma 3.

– Libertad 2.

Los partidos revancha se disputarán el 24 de octubre en las instalaciones del club Atlético Ceres Unión.

Clásico del Asociativo

Las jugadoras de Escuelita, Premini y Mini, U13 y U17 tuvieron su participación el sábado por la tarde.

U13

– Unión 25 vs. 30 Libertad.

U15

– Unión 28 vs. 52 Libertad.

El miércoles cierra la Tira la U17 desde las 20.30.