LRF: Se definió la continuidad del Torneo Apertura

Sesión martes 28/09/21

1- Aprobación Boletín 2.877, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- El delegado de Brown de San Vicente informa que simpatizantes de Quilmes hicieron destrozos en el sector de baños y además ingresaron más de las personas permitidas. Se le solicita que envíen nota formal.

3- Se lleva a cabo un minuto de silencio en memoria el ex presidente y dirigente de Sp. Aureliense, fallecido recientemente.

4- Lectura de correspondencia: Nota de La Hidráulica agradeciendo a Dep. Susana por las atenciones que brindaron cuando uno de sus simpatizantes se descompuso cuando se disputaba el partido de primera. Nota de Talleres M. Juana informando que cuando enfrentaron a 9 de Julio y Ferro, los jugadores no se pudieron bañar por no haber agua caliente en ambos vestuarios visitantes. También agradecen a 9 de Julio por las atenciones cuando se lesionó uno de sus jugadores. Se eleva al HT Penas el tema de la falta de agua caliente. Los delegados de 9 de Julio y Ferro hacen su descargo. Nota de Unión de Sunchales invitando al torneo de fútbol infantil que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre. Inferiores Moreno vs. Dep. Tacural miércoles 06/10.

5- Se informa que se hicieron las mediciones de las luces de la cancha de Sp. Roca, la cuales se deciden aprobar.

6- Se da lectura a una nota de Def. Frontera quienes informan que por diferentes motivos deciden desistir de seguir participando en el torneo de Fútbol Femenino a partir del torneo clausura.

7- Se da lectura una nota del Sr. Luis Trucco quien informa que por motivos personales renuncia al cargo de director de la Escuela de Árbitros. Sobre el tema, el Sr. Vice-Presidente hace mención sobre la charla que mantuvo la mesa directiva con el Sr. Trucco sobre la nota presentada. Se lo felicita por el trabajo realizado por estos años.

El Sr. Luis Trucco, presente en la reunión, cuenta todo lo realizado mientras estuvo en el cargo de director. Dice que siente que su ciclo fue cumplido y que motivos personales obligaron a tomar esa decisión Le desea las mejores de las suertes a los árbitros y aspirantes para el fututo. Agradece al Consejo Directivo y Mesa Directiva por la confianza brindada en todos estos años.

La Mesa Directiva informa que se reunieron con Víctor Colman y luego de consensuar, se determinó que sea el nuevo director de la escuela de árbitros.

8- Informe de tesorería y pases de jugadores.

9- El próximo lunes se reunirá el consejo de inferiores a las 20 hs. en la sede de la Liga.

10- Se da lectura al informe del consejo de infantiles. Los diferentes clubes manifestaron que harán encuentros de fútbol infantil. El fin de semana del torneo de Unión, los clubes deberán adelantar los partidos de Liga. Los delegados hicieron una queja sobre la demora de los árbitros entre partido y partido. El delegado de Ferro solicitó que las categorías infantiles dejen de jugarse por puntos para sacar presión a los chicos. Los delegados estuvieron de acuerdo. Se hablaron sobre temas reglamentarios.

Puesto el tema a consideración, se decide aprobar el acta por unanimidad. Por lo tanto a partir del fin de semana se dejarán de jugar por puntos las categorías 2009 y 2010. El próximo sábado se enviarán árbitros a cada partido, pero a futuro la idea es que dirijan profesores. El lunes se volverá a reunir el consejo de infantiles a las 19 hs. para definir detalles.

11- Se da lectura al informe del Dpto. de Fútbol Femenino. Los entrenadores de la Selección de la Liga serán Susana Gutierrez y Juan Wabeke. Se envió la citación a jugadoras preseleccionadas (35) para comenzar con las prácticas el jueves 30/09. De esas preseleccionadas, solo 18 serán las que completen la delegación. El torneo se jugará en Vera, y la zona las completarán: Vera, Rafaela, Villa Ocampo y Reconquista.

12- En la noche de este martes se jugó el desempate de 9ª división entra Atl. Rafaela vs. Unión de Sunchales en la cancha del autódromo.

13- El partido pendiente de divisiones inferiores entre Belgrano San Antonio vs. La Hidráulica se jugará este miércoles a partir de las 20 horas.

14- Adelantos Primera A:

Quilmes vs. Unión jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Florida jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Talleres vs. Brown viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Bochofilo Bochazo vs. Dep. Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Ben Hur vs. Dep. Aldao viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Ferro vs. 9 de Julio domingo a las 12:30 hs. Reserva y 14 hs. Primera.

Dep. Libertad vs. Sp. Norte domingo a las 13:30 hs. Reserva y 15 hs. Primera (sin hinchas visitantes).

Dep. Ramona vs. Peñarol domingo a las 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Primera B

Atlético M. Juana vs. Def. Frontera viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Sp. Roca vs. Dep. Bella Italia viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Sp. Aureliense vs. San Isidro domingo a las 11 hs. Reserva y 12:30 hs. Primera.

Indep. San Cristóbal vs. Indep. Ataliva domingo a las 13:30 hs. Reserva y 15 hs. Primera.

Los demás encuentros de Primera A y Primera B se jugarán en el horario oficial de 14 hs. Reserva y 16:00 hs. Primera.

15- Adelantos 13ª fecha Primera A:

Atl. Rafaela vs. 9 de Julio viernes 08/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Dep. Ramona viernes 08/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Unión de Sunchales vs. Talleres M. Juana miércoles 06/10 o jueves 07/10 horario a confirmar.

A partir del domingo 10/10 los partidos de Primera A y Primera B comenzarán a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

16- El Sr. Tesorero informa que asistió junto al Subgerente a la inauguración de los nuevos vestuarios del club Dep. Bella Italia. Se felicita a los dirigentes del club por la obra realizada. El delegado de Belgrano de San Antonio también felicita a los dirigentes de Dep. Bella Italia por la nueva construcción, la cual pudo observar en el partido del domingo.

17- Próxima reunión martes 05/10.