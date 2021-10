Asumieron las nuevas autoridades del club Libertad

(Por: Prensa Libertad) – En la tarde del jueves 30 de septiembre se desarrolló la Asamblea General Ordinaria en el Salón «Rodo Maretto”. Se aprobó la Memoria, Balance General, y demás estados contables correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de marzo de 2021. Posteriormente, asumió la nueva Comisión Directiva por un período de dos años que continuará siendo presidida por Miguel Barbieri, cumpliendo su segundo período consecutivo.

La apertura de la Asamblea estuvo a cargo del presidente Barbieri. Posteriormente, el secretario general Emanuel Giovenale dio lectura a la memoria y el tesorero Marcos Arnaudo brindó información a los asistentes sobre la realidad económica de la institución, procediéndose al tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General, y demás estados contables correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2021.

Finalmente, asumieron las nuevas autoridades de Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal Arbitral para el periodo 2021-2023.

En el cierre, Miguel Barbieri expresó: «todo lo que hemos vivido en este ejercicio ha sido un gran desafío. Por suerte, tenemos una Comisión Directiva muy liberteña que se propuso desde el inicio mismo de la pandemia, trabajar para que vuelvan todos, especialmente los entrenadores, instructores y preparadores físicos que lo sufrieron porque nos vimos obligados a recortar sus haberes. Es importante mencionar que el período pandémico estuvo marcado por la incertidumbre y que hubo que tomar decisiones, a veces sin tener en claro como iba a impactar en el futuro, pero que se tomaron de buena fe. Pero parece que no fueron tan desacertadas y me lo demuestra como respondieron los profesores y como se encontraban las instalaciones de la institución cuando nuestros deportistas pudieron regresar a la actividad. En los momentos de crisis se ven las personas y nuestro club demostró tener excelentes personas. Quiero resaltar que somos un solo club y el único interés que debemos tener es defender estos colores. Un enorme agradecimiento a nuestros deportistas que los tenemos de vuelta, a los dirigentes de las subcomisiones que participan desinteresadamente entregando tiempo muy valioso y a los socios que siguieron abonando la cuota social a pesar de que las puertas estaban cerradas por las medidas restrictivas. Necesitamos que los simpatizantes se hagan socios y que si hay un reclamo o crítica, tengan por sentado que están las puertas abiertas para escucharlos. No lo hagan en las redes sociales que solo le producen un daño a la institución. Finalmente, a los sponsors porque son fundamentales para que podamos abrir las puertas y a los distintos profesionales que colaboran y asesoran al club para que cometamos la menor cantidad de errores. Para mí es un tremendo honor seguir conduciendo los destinos del Club Libertad».

Autoridades período 2021 – 2023

Presidente: Barbieri, Miguel Ángel.

Vicepresidente 1º: Martino, Andrés.

Vicepresidente 2º: Corroto, Gerardo.

Secretario General: Paredes, Luciana.

Prosecretario: Bonafede, Cristian.

Secretaria de Actas: Marchini, Mónica.

Tesorero: Fornari, Damián.

Protesorero: Basano, Jorge.

Secretario de Prensa: Kern, Marcos.

Secretario de Obras y Servicios: Zanuzzi, Rogelio.

Vocales Titulares: Audero, María Angélica, Panchuk, Javier, Gigena, Verónica y Pelussi, Andrés Ricardo.

Vocales Suplentes: Dantoni, Marcelo, Delmastro, José, Tercero, Jorge y Bonaudi, Edgardo.

Comisión Fiscalizadora:

Titular: Buffa, Orestes, Astesana, María Virginia.

Suplente: Zanuzzi, Oscar y Ávila, Raúl.

Tribunal Arbitral:

Abatidaga Néstor, Gaggi Fernando, Gorgo Oscar, Astesana Argentino, Piovano Mariano, Yost Juan Carlos, Calligaro Néstor, Tita Carlos, Ghione Marcelo y Lemos Graciela.