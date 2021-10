Federal A – F26: Unión recibe bien temprano a Gimnasia y Esgrima CdU

En un partido que puede ser clave para el futuro de Unión en el tramo final del Federal A, el Bicho recibe desde las 11 de este domingo a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, otro equipo que se juega sus últimas cartas de aspirar a la clasificación entre los ocho primeros.

La seguidilla de partidos ante los equipos encumbrados de la zona, le permitió a los de Tosetto sumar un punto de los últimos nueve en juego (empate ante Chaco For Ever y derrota con Central Norte y Racing de Córdoba), cortando así una racha positiva de resultados que lo habían puesto nuevamente dentro de la clasificación. Ahora ha perdido terreno y si no quiere comenzar a especular con resultados ajenos, debe imperiosamente hacerse fuerte en su estadio. Sumando los tres partidos que le restan en esta condición (el de este domingo, luego Las Parejas y el cierre con Juventud Unida), puede sostener las aspiraciones y más aún si en los dos cotejos de visitante (Douglas Haig y Boca Unidos) puede recuperar alguna unidad.

Sin embargo, si no suma de a tres ante los de Concepción del Uruguay, el panorama se complicará puesto que los demás resultados podrían no darle una mano y relegarlo a más de un partido del octavo y último puesto, complicando sobremanera este último tramo de cinco partidos restantes.

Tosetto sabe que no podrá contar con Tomás Attis, baja sensible en el ataque. Además, tendrá que trabajar en el aspecto emocional para dejar atrás rápidamente la goleada en contra sufrida a mitad de semana en Córdoba.

Será árbitro de este encuentro Franco David Morón, de General Pico; Asistentes: Cristian Ramonda y Marcelo Abel Aredondo, ambos de General Pico, completando la cuaterna el santafesino Maximiliano Moya.

Así está la Tabla de Posiciones: