LRF F – F7: Libertad cerró el Apertura con dos goleadas sobre Defensores

Este domingo se disputó la Séptima y última Fecha del primer certamen del año para el fútbol femenino de la Liga Rafaelina. Libertad se impuso ante Defensores de Frontera por 5 a 0 en Primera y 6 a 1 en división Reserva, resultado que le permitió culminar en el segundo lugar y clasificar al Torneo Absoluto. Por otra parte, Alejandra Toledo fue elegida entre las 25 jugadoras que continúan en la preselección liguista para disputar la Copa Federación 2021.

La victoria 6 a 1 de las chicas aurinegras ante Defensores de Frontera le permitió quedarse con el Subcampeonato de división Reserva. Los goles fueron convertidos por Carina Ledesma, en tres oportunidades, Tiziana López, Priscila Veiga y Sara Vera. De esta manera se clasificaron para el Absoluto, el cual reúne a los dos mejores equipos del Apertura y del Clausura.

Si bien hubo triple empate en el segundo lugar, Libertad se quedó con esa posición ya que en los enfrentamientos entre sí las aurinegras vencieron a Ferro Dho e igualaron ante 9 de Julio. Mientras que el fin de semana, rafaelinas y sancristobalenses empataron sin goles.

Resultados – Torneo Apertura Séptima Fecha

Cancha Ferro Dho San Cristóbal

– Reserva:

9 de Julio 0 vs. Ferro Dho 0.

– Primera:

Atl. Rafaela 11 vs. Ben Hur 1.

Ferro Dho 2 vs. 9 de Julio 0.

Cancha Defensores de Frontera

– Reserva:

Def. Frontera 1 vs. Libertad 6 (Ledesma x3, Tiziana Lopez, Priscila Veiga y Sara Vera).

– Primera:

Arg. Vila 1 vs. Sp. Norte 3.

Def. Frontera 0 vs. Dep. Libertad 5 (Carina Ledesma x 2, Tiziana López, Carla Gorosito, Sara Vera).

Aurinegras rumbo a la Copa Federación

Por otra parte, el pasado jueves se realizó el entrenamiento de la Preselección de la Liga Rafaelina que disputará la Copa Federación de Fútbol Femenino. Allí, entre las 33 jugadoras elegidas, estuvieron las liberteñas Andrea Velis, Tamara Galotto y Alejandra Toledo. Posterior a la práctica, los entrenadores Susana Gutiérrez y Juan Webeke eligieron a 25 de ellas, entre las que se destacó Alejandra Toledo.

La talentosa jugadora número “10” de Libertad continuará con los entrenamientos grupales con vistas a la Copa Provincial (23 y 24 de octubre en Vera). Alejandra buscará sortear el corte de la última semana para lograr ser unas de las 18 representantes de la Liga Rafaelina.