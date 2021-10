LRF Inferiores – F1: Libertad y Unión disputaron un nuevo clásico

Tal como estaba previsto, el pasado sábado por la tarde dio comienzo el Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores en Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, con su Primera Fecha en la cual se implementaron los cambios de no llevar puntajes para las categorías Infantiles.

A continuación detallamos todos los resultados, los goleadores y la próxima fecha:

Quinta División:

– Unión 1 (Uriel Porra) vs. Libertad 1 (Yair Villarruel).

Sexta División:

– Unión 3 (Uriel Funes -2- y Franco Cinturión) vs. Libertad 2 (Santiago Ricarte y Lautaro Carranza).

Séptima División:

– Unión 3 (Joaquín Cabral, Thiago Strack y Lautaro Ramallo) vs. Libertad (1 (Nicolás Rodríguez).

Octava División:

– Unión 1 (Mateo Bujonok) vs. Libertad 1 (Brian Crespin).

Novena División:

– Unión 1 (Tomás Franza) vs. Libertad 1 (Nahuel Gudiño).

Novena «Especial»:

– Unión 2 (Isaías Cuello y Freddo Bonazza) vs. Libertad 1 (Kevin Colombo).

Infantiles

Categoría 2015/16

– Libertad 1 vs. Unión 4 (Perren x3 y uno en contra). Tercer tiempo: Libertad 3 vs. Unión 1 (Kihn).

Categoría 2014

– Libertad 0 vs. Unión 3 (Ternavacio). Tercer tiempo: Libertad 0 vs. Unión 3.

Categoría 2013

– Libertad (Bastian Quiroga) vs. Unión 0. Tercer tiempo: Libertad 0 vs. Unión 1.

Categoría 2012

– Libertad 0 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Libertad 2 vs. Unión 0.

Categoría 2011

– Libertad 1 (Lucas Chetta) vs. Unión 1 (Borgogno). Tercer tiempo: Libertad 0 vs. Unión 0.

Categoría 2010

– Libertad 0 vs. Unión 3 (Osorio, Colombero x2). Tercer tiempo: Libertad 1 vs. Unión 0.

Categoría 2009

– Libertad 1 (Martín Detler) vs. Unión 1 (Scarafía). Tercer Tiempo: Libertad 0 vs. Unión 0.

Próxima Fecha – Segunda

El próximo sábado 9 de octubre se jugará la Segunda Fecha de Inferiores de Primera A con esta programación:

– Argentino Quilmes vs. Atlético de Rafaela.

– Libertad vs. Sportivo Norte.

– Independiente de San Cristóbal vs. Unión.

– Ferro vs. Ben Hur.

– 9 de Julio vs. Peñarol.

Las categorías Infantiles invertirán la condición de local.