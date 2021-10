Básquet – Provincial U14: Los pibes de Libertad se metieron en la Tercera Fase

Cosechando un triunfo y una ajustada derrota en San Justo, el plantel aurinegro obtuvo el pase a la próxima instancia del Federativo U15 masculino.

El pasado fin de semana, cumpliendo el triangular de la Zona F del Grupo Centro – Norte, Libertad debutó con un triunfo ante Círculo Recreativo de Vera y cayó en el cierre con el dueño de casa, Colón de San Justo por 83 a 81.

Grupo Centro Norte

Zona F

– Colón de San Justo 69 vs. Círculo Recreativo De Vera 50.

– Círculo Recreativo de Vera 50 vs. Libertad 71.

– Libertad 81 vs. Colón de San Justo 83.

Posiciones:

– Colón de San Justo: 4.

– Libertad: 3.

– Círculo Vera: 2.