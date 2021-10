Básquet F – Provincial U15: Gran arranque de las Tigresas

(Por: Prensa Libertad) – El plantel U15 Femenino de básquet de Libertad terminó invicta en el triangular de ida del Federativo de la categoría que se disputó este domingo en «El Hogar de los Tigres». La revancha está programada para el 31 de octubre en las instalaciones de Sport Club Cañadense.

En las instalaciones aurinegras se disputó la Zona B de la Región Centro – Norte, imponiéndose Libertad a Sport Club Cañadense y Unión de Santo Tomé.

Centro Norte

Resultados Zona B

– Libertad 56 vs. Sport Club Cañadense 53

– Sport Club Cañadense 68 vs. Unión de Santo Tomé 25

– Unión de Santo Tomé 22 vs. Libertad 67

Posiciones:

– Libertad: 4.

– Sport Club Cañadense: 3.

– Unión de Santo Tomé: 2.