ARB Oficial – F2: Unión se recompuso y superó a Atlético Rafaela

En el marco de la Segunda Fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet, Unión se recuperó del traspié inicial, superando a Atlético Rafaela por 73 a 68 en un partido disputado en «La Fortaleza del Bicho».

De esta manera, los de Rodrigo Juárez recuperan la senda del triunfo, luego de haberse quedado recientemente con el Torneo Preparación.

El partido, si bien siempre fue favorable a los locales, estuvo marcado por la paridad ya que nunca pudo el Bicho Verde, despegarse para manejar una cantidad de puntos tranquilizadora. Por el contrario, debió sostenerse concentrado en todo momento puesto que la visita estaba expectante para poder aprovechar cualquier error y arrebatarle el triunfo.

Síntesis

Unión 73: Matías Borda Bossana 13, Juan Cipolatti 10, Francisco Villa 0, Máximo Blangini 11 y Matías Loro 14 (fi). Tomás Lattanzi 4, Nicolás Zurvera 11 y Facundo Marcos 10. DT: Rodrigo Juárez.

Atlético 68: Luciano Volta 9, Benjamín Caballero 11, Tadeo Mire 7, Manuel Dalmazzo 15 y Gonzalo Nasi 12 (fi) Gastón Schneider 2 y Francisco Cantalejo 12. DT: Marcelo Miretti.

Parciales: 16-11 / 37-30 y 56-50.

Arbitros: Fernando Capolungo y Brian Padilla.

Posiciones

– Quilmes: 4 puntos.

– Ben Hur: 4.

– 9 de Julio: 3.

– Unión: 3.

– Atlético: 3.

– Libertad: 3.

– Independiente: 2.

– Peñarol: 2.

Próxima Fecha – Tercera

– Independiente vs. Unión.

– Atlético vs. Quilmes.

– Ben Hur vs. 9 de Julio.

– Peñarol vs. Libertad.