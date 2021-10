Covid19: La ciudad no tiene más casos activos

El Reporte Epidemiológico de hoy dejó la noticia que la ciudad esperaba desde hace más de un año: no solamente no se detectaron nuevos casos positivos de Covid19 sino que no queda ningún sunchalense activo. Por eso, Sunchales muestra hoy el ansiado «cero» de casos, poniendo por ahora fin a esta etapa de pandemia.

Si bien desde hace semanas, la baja sostenida de activos hizo que todos aquellos quienes estuvieron involucrados en la gestión de la pandemia tuvieran un descanso tras meses de agitación constante, restaban un puñado de activos, a quienes se debía esperar a que transiten la enfermedad para que tengan el alta correspondiente, algo que ha sucedido hoy, marcando así un hito importantísimo en la ciudad.