Federal A – F27: Unión va a Pergamino para seguir escalando

El Bicho Verde se presentará este domingo en Pergamino desde las 15, intentando superar a Douglas Haig para no solamente extender la racha ganadora que recuperó el pasado fin de semana con goleada incluida ante su gente sino también para afianzarse definitivamente entre los equipos que clasifican.

Por ahora, Unión se encuentra en el noveno lugar, pero estando a un par de puntos del quinto, en una tabla que está muy comprimida y que, de cara a los últimos partidos, no permitirá errores de parte de los equipos involucrados. Caso contrario, aquel que pise en falso comprometerá la posibilidad de avanzar.

En diálogo telefónico con «Deporte 21», Mario Ceballos charló con el técnico albiverde, Adrián Sola, quien destacó que «para nosotros, cada jugador que entra es importante y ya si cambiamos la estructura, así sea pieza por pieza, se nos complica. No es que quien le toca entrar no lo hace de la mejor manera».

«La seguidilla de partidos también se va sintiendo en los demás equipos. Sabemos que en el día de hoy -por este viernes- hicieron fútbol y por lo menos tuvieron cinco jugadores haciendo trabajos diferenciados. Nosotros también, entre lesionados y amarillas, sabemos que tenemos que esperar hasta el último entrenamiento para poder definir cómo formaremos el fin de semana», continuó.

«Hoy por hoy -agregó-, Alberione está ocupando esa posición porque necesitábamos un jugador que fuera más vertical. Se me dio por probar con él y salió bien. A veces, tenemos que ir emparchando con lo que tenemos para poder sostener el sistema de juego que queremos y el jugador me dice, Chino, esta no es mi posición pero voy a intentar hacerlo bien, aún cuando sabemos todos que no se siente del todo cómodo».

Finalmente, sostuvo que «es un grupo que está bien, a veces cambia por la estructura que tenemos pero no dejamos de ser positivos y optimistas».