Tacural: Se inauguró el Centro de Salud «Carlos Franzini»

Cumpliendo un gran anhelo de toda la Comunidad, Adrián Sola pudo darse el gusto de inaugurar el Centro de Salud «Carlos María Franzini» nada menos que de la mano del Gobernador Omar Perotti, quien estuvo el sábado en Tacural.

La iniciativa demandó un gran esfuerzo por parte de la Comuna y el Estado Santafesino, permitiendo así mejorar la calidad de las prestaciones que se ofrecen en esta localidad, nada menos que en algo fundamental como lo es el aspecto sanitario.

Sobre el mediodía, el Gobernador Perotti se trasladó hasta Tacural, donde encabezó el acto de inauguración del nuevo Centro de Salud “Dr. Carlos Franzini”. Durante el acto, el mandatario dijo: “a nosotros nos gusta hablar con hechos, y este es uno de ellos. Porque cuando hay obras básicas, sumadas a las de este tipo que hoy inauguramos, empezamos a tener salud y empezamos a atender a nuestra gente para que no tenga que trasladarse a otros lugares”.

Y enfatizó: “si no descentralizamos los recursos, si no hacemos obras para que la gente se quede en el lugar donde nació, no vamos a equilibrar a nuestra provincia. Queremos que la gente se sienta cuidada en cada rincón” de Santa Fe, dijo; y destacó que “eso es posible porque pudimos ordenar primero a la provincia y luego encarar la mayor campaña de vacunación de la historia, hoy ya con más de dos millones de santafesinas y santafesinos con las dos dosis”.

Más adelante, Perotti expresó que ahora se abre una nueva etapa para cuidar a nuestros chicos, para completar el calendario con nuestros menores de 17 años. Que no nos quede nadie sin vacunar es la mejor forma de salir de esta pandemia”, destacó, al tiempo que volvió a recordar la necesidad” de cuidarnos entre todos.

Por su parte, el Senador Nacional Roberto Mirabella, remarcó que “en cada rincón de la provincia encontramos hoy una inversión pública y eso también es cuidarnos. Cada una de las cosas que hacemos es para cuidar a los santafesinos y santafesinas”.

En ese sentido, Mirabella ponderó el éxito del programa Billetera Santa Fe, que ya suma más 1.100.000 usuarios. “Fue una decisión del Gobernador Perotti para fomentar el consumo y ayudar al bolsillo. Esto también es cuidarnos entre todos y lograr que la gente se quede a vivir en el lugar donde nació”, concluyó el legislador.

Por su parte, la Directora del Samco, Carina Feldman, coincidió en que “hoy es un día histórico para el pueblo, gracias al compromiso que asumió en su momento el gobernador Perotti. Aquí no había un centro de salud y ahora sumamos tecnología y recursos humanos. Esto sinónimo de acceso igualitario a la salud pública”.

A su vez, el Senador Departamental Alcides Calvo resumió la intervención del Gobierno Provincial en materia de salud públicas, al recordar las últimas obras que se realizaron en el hospital rural de Humberto 1° y el proyecto para el futuro hospital de Rafaela, entre otras. “Hoy tenemos un gobierno que recupera el tiempo perdido en los últimos en materia de infraestructura. Es un plan de inversión sin precedentes, para que nuestros pueblos y ciudades tengan las mismas oportunidades”, manifestó.

A su turno, el Presidente Comunal de Tacural, Adrián Sola, señaló: “Hoy no es un día más, es el día en que se hizo realidad un sueño. A este centro lo empezamos a gestionar en 2008 y nunca llegaba a su fin. Cuando le planteamos al gobernador nuestros ejes de trabajo, le dijimos que estaba este centro, mejorar los caminos y solucionar el tema viviendas. Todos estos ejes están en marcha. Eso habla a las claras del compromiso de Omar Perotti, quien conoce el interior provincial”.