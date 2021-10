LRF Apertura – F13: Libertad sumó un gran triunfo en Tacural

(Por: Prensa Libertad) – Por la 13° Fecha del Torneo Apertura, Libertad superó 3 a 2 al Deportivo Tacural y recuperó el tercer puesto del certamen liguista. Los de Juan Carlos Garello estuvieron dos veces en desventaja, pero lograron revertir el marcador y se trajeron los tres puntos para Sunchales.

Nicolás Antenori (5’ PT) y Matías Tejeda (30’ ST) adelantaron en dos oportunidades a los locales, pero el Cañonero luchó y se quedó con el triunfo. Marcos Quiroga, a los 40 minutos del primer tiempo, había puesto el por entonces 1 a 1 y sobre el cierre, en una ráfaga, Libertad lo dio vuelta.

Luis Rivero marcó el empate a los 38´del complemento y el propio Marcos Quiroga revirtió el resultado a falta de cuatro minutos para el final.

Formación aurinegra: Alderete; Grabenvarter, Díaz, Lencina, Correa; Cejas, Mansilla, Quiroga; Fernández, Triverio y Girard.

Triunfo y punta en Reserva

La Reserva de Roberto Cabral ganó 1 a 0, con tanto de Alfio Lehmann. De esta manera, el Cañonero marcha puntero con 34 puntos, seguido por Atlético (31) y Ben Hur (30) a falta de dos jornadas para el final.

La próxima fecha Libertad recibirá a Peñarol y cerrará el Apertura visitando al Deportivo Aldao.

Primera A – Torneo Apertura 13° Fecha

– Unión 3 vs. Talleres MJ 0.

– 9 de Julio 2 vs. Atlético 0.

– Brown SV 1 vs. Ferro 2.

– Florida 0 vs. Ben Hur 2.

– Dep. Aldao 1 vs. Dep. Ramona 2.

– Peñarol 3 vs. B. Bochazo 0.

– Sportivo 1 vs. Quilmes 1.

Tabla de posiciones:

– 9 de Julio: 33.

– Quilmes: 32.

– Libertad: 26.

– Ben Hur: 25.

– Ferro: 25.

– Dep. Tacural: 21.

– Atlético: 19.

– Peñarol: 19.

– Brown SV: 16.

– Dep. Ramona: 15.

– Sportivo: 15.

– Dep. Aldao: 14.

– B. Bochazo: 11.

– Unión: 11.

– Talleres MJ: 8.

– Florida: 6.