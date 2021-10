Covid19: Vacunan a 300 menores de 3 a 11 años

Tal como había sido anticipado en el transcurso de la pasada semana, en la jornada de hoy se pone en marcha en todo el territorio santafesino la instancia de vacunación Covid para menores de 3 a 11 años de edad.

Quienes se encuentren comprendidos en esta etapa, deben acercarse con el correspondiente carnet de vacunación para chequear que esté completo el mismo.

También se pide que se respete la puntualidad del horario porque en el vacunatorio no hay demasiado espacio para la espera.

Desde el propio espacio, se comentó que hoy temprano, «algunos se acercaron porque decían que el colegio no los dejaba salir para vacunarse, algo que no es así» puesto que hay que respetar el horario asignado y no acercarse a las 8 cuando tienen turno al mediodía.

Para este grupo se utilizará la vacuna Sinopharm. Vale destacar que la misma fue realizada con una tecnología a virus atenuado y que no requiere una logística de frío y traslado especiales, ya que se conserva entre los 3 y 8 grados centígrados

Horarios y edades

El esquema de trabajo será de 8 a 12.30 para vacunación de niños; de allí en adelante, será el turno de los reprogramados y adultos mayores.