LRF F Clausura – F1: Libertad arrancó goleando a Ben Hur

Libertad comenzó de forma inmejorable el Torneo Clausura del Fútbol Femenino al superar 3 a 0 a Ben Hur de Rafaela. Los tres goles aurinegros fueron convertidos por Alejandra Toledo.

La actividad se desarrolló este último domingo en cancha de Argentino de Vila.

Resultados Primera Fecha:

Reserva

– Sportivo Norte (0) vs. Atlético Rafaela (4).

– Argentino Vila (0) vs. 9 de Julio (1).

Primera

– Ben Hur (0) vs. Libertad (3). Goles: Alejandra Toledo por 3.

– Sportivo Norte (3) vs. Atlético Rafaela (3).

– Argentino Vila (0) vs. 9 de Julio (2).