Básquet Provincial U13: Unión avanzó a Cuartos de Final

Entre viernes y domingo se disputó la Segunda Fase del Federativo U13. Los ubicados primero y segundo clasificaron para disputar la etapa de cruces entre los mejores ocho. El domingo, en El Coliseo del Sur, Sportivo Ben Hur fue anfitrión y junto con el otro representativo de la Asociación, Unión de Sunchales, lograron el pase a la próxima instancia.

Los resultados fueron los siguientes:

– Sportivo Ben Hur 80 vs. Banco de Santa Fe 57.

– Banco de Santa Fe 37 vs. Unión 88.

– Sportivo Ben Hur 77 vs. Unión 76.

De esta manera, la BH terminó primera en la zona, Unión en el segundo lugar y Banco tercero.

En la tabla general, donde también se tienen en cuenta los resultados de la Primera Fase, Unión quedó segundo y Ben Hur tercero, por lo que en Cuartos de Final estarían enfrentando a Atalaya de Rosario y Santa Paula de Gálvez, respectivamente.

Ambos serán locales en el único juego y de ganar, clasificarán al Final Four.