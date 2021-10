Básquet Provincial U17: Los pibes de Libertad, cerca de avanzar de Fase

En el feriado del lunes, el representativo aurinegro disputó el Triangular de ida correspondiente a la primera fase del Federativo U17. Libertad se impuso en sus dos compromisos ante el local Platense de Reconquista y ante Rivadavia de Santa Fe. La vuelta se jugará en el “Hogar de los Tigres”.

Resultados – Triangular de ida:

– Platense de Reconquista 59 vs. Libertad 64.

– Libertad 91 vs. Rivadavia de Santa Fe 68.

– Rivadavia 75 vs. Platense 78.

Tabla:

– Libertad: 4 puntos.

– Platense: 3.

– Rivadavia: 2.

La vuelta, programada para el fin de semana del 24 de octubre, se jugará en Sunchales. Cabe recordar que una vez disputadas las revanchas clasificarán a la siguiente instancia los primeros y segundos de cada agrupación.