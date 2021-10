LRF Inferiores – F2: Gran fin de semana de Unión, que ganó todos sus partidos

El pasado sábado por la tarde se jugaron los partidos correspondientes a la Segunda Fecha del Clausura en las Divisiones Inferiores de la Primera A que organiza la Liga Rafaelina en donde Libertad se midió con Sportivo Norte y Unión con Independiente de San Cristóbal. También hay que destacar que tras la resolución del Consejo Liguista, volvieron a ser puntuables las categorías Infantiles 2009 y 2010.

A continuación, detallamos todos los resultados, los goleadores, la tabla de posiciones y la próxima fecha a saber:

Quinta División:

– Libertad 0 vs. Sportivo Norte 2.

– Independiente de San Cristóbal 0 vs. Unión 2 (Alexis Martínez y Uriel Porra).

Posiciones: Argentino Quilmes 6 puntos; Peñarol, Ben Hur y Unión 4; Ferro 2; Sportivo Norte 3; 9 de Julio 2; Atlético de Rafaela, Libertad 1; Independiente (SC) 0.

Sexta División:

– Libertad 0 vs. Sportivo Norte 4.

– Independiente de San Cristóbal 1 (Benjamín Benítez) vs. Unión 2 (Jonathan Dos Santos y Uriel Funes).

Posiciones: Atlético de Rafaela, Unión y Sportivo Norte 6 puntos; Ferro 4; 9 de Julio 3; Ben Hur 2; Independiente de San Cristóbal 1; Peñarol, Libertad y Argentino Quilmes 0.

Séptima División:

Independiente de San Cristóbal, Argentino Quilmes y Sportivo Norte ceden los puntos por no presentar divisional.

Posiciones: Ferro, Unión y Peñarol 6 puntos; Ben Hur, Atlético de Rafaela y Libertad 3; 9 de Julio 0.

Octava División:

– Libertad 3 (Bautista Beccaría, Brian Crespín y Santiago Culasso) vs. Sportivo Norte 0.

– Independiente (SC) 0 vs. Unión 4 (Matías Bertero -2- y Mateo Bojonok -2-).

Posiciones: Atlético de Rafaela y Ferro 6 puntos; Libertad y Unión 4; Ben Hur y Sportivo Norte 3; Peñarol y 9 de Julio 1; Independiente (SC) y Argentino Quilmes 0.

Novena División:

– Libertad 1 (Catriel De los Santos) vs. Sportivo Norte 2.

– Independiente (SC) 1 vs. Unión 3 (Pedro Barra, Stéfano Casale y Gerónimo Autino).

Posiciones: Atlético de Rafaela, Ben Hur y Sportivo Norte 6 puntos; Unión (S) 4; Peñarol 3; 9 de Julio, Dep. Libertad (S) y Ferro 1; Independiente de San Cristóbal y Argentino Quilmes 0.

Novena «Especial»:

– Libertad 0 vs. Sportivo Norte 3.

Posiciones: Ben Hur, Atlético de Rafaela, Unión, 9 de Julio, Sportivo Norte 6 puntos; Peñarol, Ferro, Libertad 0.

Infantiles

Categoría 2009:

– Sportivo Norte 1 vs. Libertad 1 (Augusto Turco).

– Unión 5 (Juan Manuel Scarafía -2-, Alfonso Jamud -2- y Lautaro Taborda) vs. Independiente (SC) 0.

Posiciones: Ferro y Atlético de Rafaela 6 puntos; Unión (S), Sportivo Norte 4; Ben Hur 3; Dep. Libertad (S) 2; 9 de Julio y Peñarol 1; Independiente (SC) y Argentino Quilmes 0.

Categoría 2010:

– Sportivo Norte 0 vs. Libertad 0.

– Unión 3 (Bruno Morlachi, Mateo Barra y Genaro Barraza) vs. Independiente (SC) 1.

Posiciones: Atlético de Rafaela, Ben Hur y Unión 6 puntos; Peñarol, Ferro, Sportivo Norte y Libertad 3; 9 de Julio e Independiente (SC) 0.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la Tercera Fecha del Clausura en las Inferiores de Primera A con la siguiente programación:

– Ferro vs. Unión.

– Independiente de San Cristóbal vs. Sportivo Norte.

– Libertad vs. Atlético de Rafaela.

– Argentino Quilmes vs. Peñarol.

– 9 de Julio vs. Ben Hur.

Las categorías Infantiles invierten la condición de local.