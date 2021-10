LRF: Unión adelanta esta noche su partido ante Ferro

Sesión miércoles 13/10/21

1- Puesto a consideración 2.879, por unanimidad.

2- Lectura de correspondencia: Nota de la Comuna de San Vicente informando que para los eventos deportivos se autorizan un máximo de 100 personas como público visitante. Nota de Moreno de Lehmann informando que en el partido vs. Sp. Roca, los simpatizantes visitantes provocaron roturas de lajas, alambrado, etc; daños verificados por la policía. Se eleva el H. Tribunal de Penas. Inferiores Brown vs. Juv. Unida sábado a partir de las 16 horas. Inferiores Unión vs. Quilmes sábado a las 9 horas. Nota de Arg. Humberto informando que en el partido de 6ª división ante Indep. Ataliva, hubo incidentes graves donde ingresó un particular a la cancha. Además hacen referencia al trato que recibieron por parte del club de Ataliva. Se solicitará informe a los delegados de seguridad. Se eleva el HT Penas. Protesta de puntos del club Sp. Norte c/ Atlético de Rafaela (1ª División Femenino) por la supuesta indebida inclusión de una jugadora.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- El Sr. Presidente informa que el viernes se firmará el convenio con Unraf Rafaela para brindar una capacitación de arbitraje a los alumnos de la carrera deportes.

5- La Comisión de Reglamento presenta proyecto de modificación de los Art. 121 y 238 del Reglamento General de Liga. Se aprueban por unanimidad.

6- Se da lectura a una nota enviada por el Consejo Federal en la que informan que hasta el 29/10 las Liga deberán confirmar sus plazas. Además los clubes 9 de Julio, Ben Hur y Libertad de Sunchales si participarán o no. La región de Santa Fe estará junto con la región de Entre Ríos. El torneo comenzaría el 21/11.

7- Se deciden cambiar los valores de las entradas de las Divisiones Superiores a partir del torneo Clausura, a los siguientes valores:

Primera A: $ 300 General.

Primera B: $ 250 General.

Divisiones Inferiores:

Primera A: $ 250

Primera B: $ 200

Infantiles Primera A: $ 200.

8- Adelantos:

Ferro vs. Unión jueves 14/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Brown jueves 14/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Si cualquiera de los dos partidos del jueves no se pueden jugar por cuestiones climáticas, los mismos se deberán jugar el lunes.

9 de Julio vs. Florida viernes 15/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Quilmes vs. Dep. Tacural viernes 15/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Talleres M. Juana vs. Sp. Norte lunes 18/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Moreno de Lehmann viernes 15/10 las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Sp. Roca vs. San Isidro viernes 15/10 las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

9- La última fecha de Primera A y Primera B, los equipos que definan el primer lugar jugarán el día domingo 24/10.

Adelantos última fecha:

Unión vs. Atl. Rafaela jueves 21/10.

Moreno vs. Arg. Humberto viernes 22/10.

10- El Sr. Pro-Secretario informa que asistió a la celebración del 107º Aniversario del club Moreno de Lehmann, donde además festejaban un torneo logrado en 1971. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

El Sr. Presidente informa que asistió a la inauguración de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil del club Unión de Sunchales. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

11- El Sr. Presidente hace un resumen de lo ocurrido el fin de semana en donde se disputaron 3 clásicos y todo se desarrolló de manera normal, siendo verdaderas fiestas. El delegado de Quilmes menciona que no hubo inconvenientes en el partido con Sportivo Norte.

12- El delegado de 9 de Julio agradece al paramédico del partido con Atl. Rafaela y los auxiliares del club Atlético, por el accionar tras una lesión que sufrió un jugador de 9 de Julio.

13- Se informa que este martes se realizó un agasajo a los árbitros de la Liga para festejar su día. Fue un evento muy emotivo.

14- Próxima reunión martes 19/10 a las 20 horas. Ese día se presentará la Selección de Fútbol Femenino de la Liga que jugará el torneo provincial en Vera.