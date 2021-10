LRF Apertura – F14: Libertad superó a Peñarol y sostuvo el invicto de local

(Por: Prensa Libertad) – En este Torneo Apertura, Libertad se hizo imbatible en su estadio y este domingo dio cuenta de Peñarol de Rafaela por 3 a 1. Fue con un primer tiempo que lo tuvo como claro dominador, y una segunda mitad en la que sufrió 15 minutos de duda pero que luego controló y terminó ganando bien.

A los 42 minutos, Agustín Costamagna marcó el 1 – 0 tras una buena recuperación y posterior conducción de Mansilla. Antes, el potente “8” aurinegro también fue quien tuvo las ocasiones más claras. Pinzano se lo tapó primero y en la siguiente se lo perdió por arriba cuando quedó cara a cara con el arquero visitante.

Peñarol, por su parte, no inquietó en ningún momento a Alderete hasta el ingreso de Albarracín. El hábil volante le dio juego y dinámica a la visita. Incluso, cuando corrían 12’ del complemento, la enganchó de aire en un tiro libre dudoso y la clavó contra el palo izquierdo de Alderete.

Sin embargo, cuando todos se estaban acomodando y para fortuna de Libertad, Nazareno Galarza quiso jugar de cabeza para su arquero Pinzano, que estaba adelantado y la terminó metiendo en su propio arco. En un abrir y cerrar de ojos, el Cañonero se lamentó por el empate y celebró la inesperada nueva ventaja.

A partir de allí, otra vez fue todo de los de Juan Garello. Al ritmo y toque de Marcos Quiroga manejó las acciones del partido y terminó de liquidar el partido. A los 30’, el 10 cedió para Alexis Mansilla que llegó desde atrás para marcar su primer gol con la camiseta del Cañonero y sentenciar el pleito.

La división Reserva empató 0 – 0 y, a pesar de no haber sumado de a tres, sigue siendo único líder y en la próxima fecha depende de sí mismo para consagrarse en cancha del Deportivo Aldao. Cuando recién había arrancado el segundo tiempo, el arquero Gastón Singer tapó un penal que puede llegar a ser clave el próximo fin de semana.

Síntesis

Libertad 3: Alderete; Grabenvarter, Díaz, Lencina, Correa (Cejas); Costamagna, Mansilla, Visetti, Fernández (Triverio); Quiroga (Correa) y Girard (Rivero). Suplentes: Unrein, Ronco y Lehmann. DT: J. Garello.

Peñarol 1: Pinzano; Galarza, Barreto (Rodríguez), Monteporsi, Acuña (Nuñez); Duarte, Gómez, Nazzi, Sanmartino (Albarracín); Ochoa y Belinde. Suplentes: Mambretti, Berli, Aimar y Chantilli. DT: G. Rivarossa.

Terna arbitral: Ariel Gorlino, Maxi Mansilla y Sebastian Yori.

Amonestados: Mansilla y Lencina (Libertad) – Monteporsi, Ochoa y Nuñez (Peñarol).

Goles: 42’ Costamagna, 58’ Galarza (e/c) y 75’ Mansilla (Libertad) – 57’ Albarracin (Peñarol).

Formación Reserva: Singer; Rojas, Schonfeld, Botto, Cejas; Ronco, Luques, Acosta, Sosa; Lehmann y Lucero.

Resultados 14ta fecha – Torneo Apertura:

> Ferro 0 vs. Unión 0.

> Atlético 1 vs. Brown SV 2.

> 9 de Julio 2 vs. Florida 0.

> Quilmes 2 vs. Dep. Tacural 1.

> B. Bochazo 3 vs. Dep. Aldao 0.

> Dep. Ramona 0 vs. Ben Hur 0.

> Talleres MJ vs. Sp. Norte (lunes 22.00).

Tabla de posiciones:

9 de Julio 36; Quilmes 35; Libertad 29; Ferro y Ben Hur 26; Dep. Tacural 21; Atlético, Brown SV y Peñarol 19; Dep. Ramona 16; Sportivo (-1) 15; Dep. Aldao y B. Bochazo 14; Union 12; Talleres MJ (-1) 8; Florida 6

Tabla de posiciones Reserva: Libertad 35; Atlético 34; Ben Hur 30..