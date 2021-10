LRF F Clausura – F2: Las chicas de Libertad no pudieron con Sportivo Norte

En la continuidad del campeonato de Fútbol Femenino que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, este domingo se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura, desarrollándose todo en cancha de Sportivo Norte.

Estos son los resultados que se registraron:

Reserva

> Atlético Rafaela 1 vs. 9 de Julio 0.

> Argentino Vila 0 vs. Ferro Dho 2.

> Libertad 2 vs. Sportivo Norte 1.

Primera

> Atlético Rafaela 4 (Gimena Córdoba, Eliana López x 2, Rocío Albornoz) vs. 9 de Julio 0.

> Argentino Vila 0 vs. Ferro Dho 4 (Edith Montenegro, Sol Fernández, Gimena Cecotti, Yoana Taborda).

> Libertad 0 vs. Sportivo Norte 3 (Agostina Díaz, Jesica Hug, Evelyn Spahn).