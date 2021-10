LRF: Esta noche Unión abre la Última Fecha

Sesión miércoles 19/10/21

1- Previo a la Sesión del HCD, se llevó a cabo la presentación de la Selección de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina, la cual estará participando de la etapa clasificatoria del torneo provincial, que se jugará el próximo fin de semana en la localidad de Galvez.

2- Puesto a consideración 2.880, por unanimidad.

3- Se hace un informe de las asistencias a las sesiones desde que comenzaron a ser presenciales. Se abre un debate sobre las inasistencias. El delegado de Bochófilo Bochazo solicita que se analice la posibilidad de que las reuniones sean presenciales y vía zoom, cuando el orden del día lo permita, ya que a veces es complicado asistir a los clubes que son de la zona. Se analizará el tema. El próximo martes la Mesa Directivo elevará una propuesta.

4- Lectura de correspondencia: Se da lectura a una nota de una persona del club 9 de Julio informada por el árbitro y que además actuaba como delegado de seguridad, solicita las disculpas del caso a los árbitros y a la Liga. El delegado de 9 de Julio repudia lo sucedido y consulta si los clubes pueden poner seguridad privada o policías como delegados de seguridad en caso de no contar con personas del club. Se le responde que sí y que tienen que estar siendo local o visitantes. Nota de Quilmes informando que realizará un torneo de fútbol infantil. Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Dep. Tacural informando que el árbitro del partido de inferiores vs. Moreno, informó mal un jugador ya que el expulsado fue otro. Se eleva al HT Penas. Nota del árbitro Mauro Cardozo agradeciendo y felicitando a los dirigentes de La Hidráulica y Def. Frontera por el clásico jugado donde se desarrolló todo de manera normal. Ben Hur y Libertad de Sunchales confirmaron su participación en el Regional Amateur. Nota de la Municipalidad de Rafaela solicitando árbitros para un torneo de fútbol femenino. Nota de la Federación Santafesina informando que se deberá enviar una terna para torneo femenino a disputarse en Santa Fe.

5- Se informa que el jueves por la mañana habrá una reunión con el Jefe de Policía entre los presidentes de Peñarol y Quilmes para diagramar el partido del domingo.

6- Informe de Tesorería y pases de jugadores.

7- Se informa que el próximo lunes se reunirá el Consejo de Infantiles a las 19 hs. y el consejo de inferiores lo hará a las 20 horas, ambos en la sede de la Liga.

8- El Dpto. de Fútbol Femenino entregará el informe de su reunión el próximo martes.

9- Se recuerda y aclara que en caso de empate en puntos en alguna posición de Primera A y Primera B (no campeón), para definir el lugar se tomará el partido entre sí, lo mismo que para las zonas del torneo clausura.

10- El partido pendiente de Reserva entre Sp. Norte vs. Quilmes se jugará el próximo jueves a partir de las 19 horas.

El partido pendiente de inferiores entre Atl. María Juana vs. Florida se definirá se reprogramará en la próxima reunión.

11- Adelantos:

Unión vs. Atl. Rafaela miércoles a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Florida vs. Dep. Ramona viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Ben Hur vs. Bochofilo Bochazo viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Indep. Ataliva vs. Sp. Roca viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Moreno vs. Arg. Humberto viernes a las 20.45 hs. Reserva y 22.15 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en el horario oficial de las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

12- Se informa que a partir del lunes se abre el Libro de Pases de Primera A (Div. Superiores) para incorporar dos jugadores como lo establece el Reglamento.