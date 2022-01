Se cumplen 154 años de la aprobación de la primer traza de Los Sunchales

(*) – En octubre de 1867, se aprueba oficialmente la primera traza de la Colonia Los Sunchales. He aquí el Decreto:

Santa Fe, octubre 21 de 1867.

En mérito a lo expuesto, por el Fiscal de Estado, apruébese la mensura de la Colonia «Zunchales» que se expresa en el plano adjunto, practicada por el agrimensor público don Cayetano Livi. Comuníquese al Departamento Topográfico y archívese este expediente. Oroño.

Podría suponerse que, la alteración del nombre de Los Sunchales por Zunchales como se consigna en la resolución que obra en el archivo (libro 1867 de Oroño) no fuera el mismo pueblo, pero como todas las actuaciones de mensura y planos están en el mismo legajo, no puede dársele otra interpretación. Por lo demás, en la provincia, no se conoce ningún lugar que se llame o haya sido llamado Zunchales, como un Fuerte de primer orden. Se trata simplemente de un error de secretaría de la Gobernación, que Oroño pasó por alto al firmar.

La circunstancia de que los Fuertes pasaran a depender de la Nación, los pueblos que se iban formando a su derredor, debieron ser atendidos por autoridades provinciales, ya que los comandantes ejercían el mando de la guarnición compuesta de Guardias Nacionales (del Ejército Nacional). Las tareas de la colonización escapaban a sus fueros, pero lo mismo prestaban su valiosa cooperación.

(* Basilio María Donato – «Noticias del Fuerte de Los Sunchales y sus tres Colonizaciones»).