Voley F U16: Las chicas de Unión avanzaron a la Fase Final de la Copa Provincial

Con una muy buena producción en «El Palacio de los Deportes», las chicas U16 del voley albiverde pudieron quedar en lo más alto de las posiciones para poder así avanzar a la etapa Final de la Copa Provincial.

Esto se dio a partir de la victoria sobre Juventud Unida Rosquín (3 a 0), Central Argentino Olímpico de Ceres (3 a 1) y Sonder de Rosario (3 a 0).

Las chicas de Libertad fueron terceras en Villa Dora

La Primera División del vóley aurinegro disputó el pasado domingo la Segunda Fase de la Copa Provincial. Las liberteñas vencieron a Belgrano de Arequito y cayeron ante Villa Dora y Náutico de Avellaneda. Así Libertad, al finalizar en el tercer lugar de su agrupación, no logró avanzar a la fase final del certamen organizado por la Federación Santafesina.

Resultados:

– Libertad 2 vs. Belgrano de Arequito 0.

– Libertad 0 vs. Villa Dora de Santa Fe 2.

– Libertad 0 vs. Náutico Avellaneda 2.