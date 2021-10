LRF Apertura – F15: Libertad cerró goleando al Deportivo Aldao

(Por: Prensa Libertad) – En el marco de la 15º Fecha del Torneo Apertura, Libertad visitó al Deportivo Aldao. En Primera el Cañonero ya sabía que era el tercero del campeonato, mientras que en Reserva debía ganar para quedarse con el título.

El equipo de Roberto Cabral lo buscó por todos lados pero no pudo abrir el marcador al chocar en reiteradas oportunidades con una defensa bien parada de Aldao. Así la Reserva de Libertad terminó el Apertura como Subcampeón con una gran campaña: 11 victorias, 3 empates y 1 derrota.

La formación aurinegra fue la siguiente: Singer; Lescano (Grabenvarter), Rafael, Botto, Cejas; Ronco, Schonfeld, Acosta (Rojas), Sosa (Avenatti); Lehmann y Lucero.

Mientras tanto, en Primera, el Cañonero ganó por 3 a 0 y estiró a seis los partidos sin conocer la derrota. Todos los goles fueron convertidos en el primer tiempo y mediante pelota parada. A los 17’ y a los 36’ David Lencina ganó en el área visitante y venció de cabeza al arquero Valler. Finalmente, a los 40’, un tiro libre de Jair Triverio dio en el palo y en el rebote pegó en un defensor local que terminó de meterla en contra de su arco. El árbitro Hidalgo le dio el gol a Triverio.

Los elegidos por Juan Carlos Garello fueron: Alderete; Grabenvarter, Diaz, Lencina, Correa; Costamagna, Visetti (Cejas), Mansilla, Triverio (Lehmann); Rivero (Correa) y Girard.

Torneo Clausura:

> Zona A: 9 de Julio, Brown SV, Bochófilo Bochazo y Florida.

> Zona B: Quilmes, Atlético, Deportivo Ramona y Talleres MJ.

> Zona C: Libertad, Deportivo Tacural, Sportivo Norte y Unión.

> Zona D: Ben Hur, Ferro, Peñarol y Deportivo Aldao.

Fixture Libertad:

– Fecha 1: Libertad vs Dep. Tacural.

– Fecha 2: Sportivo Norte vs Libertad.

– Fecha 3: Libertad vs Unión.