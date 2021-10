Básquet Provincial U17: Los pibes aurinegros avanzaron de Fase

(Por: Prensa Libertad) – En «El Hogar de los Tigres», Libertad fue anfitrión del Triangular de vuelta del Federativo U17 provincial. Los chicos aurinegros terminaron con puntaje ideal esta primera fase y accedieron a una nueva instancia del certamen.

Zona J: Rivadavia Juniors de Santa Fe, Libertad de Sunchales, Platense de Reconquista. Vuelta en Sunchales.

– Libertad 84 vs. Platense 48.

– Platense 64 vs. Rivadavia 82.

– Libertad 78 vs. Rivadavia 67.

Posiciones: Libertad de Sunchales 8, Rivadavia 6, Platense 5.