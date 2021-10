Básquet – Provincial U17: Las Tigresas avanzaron a una nueva Fase

(Por: Prensa Libertad) – Con muchas ganas y esfuerzo, las chicas aurinegras lograron acceder a una nueva instancia del Federativo U17. Este domingo, en la localidad de Ceres, disputaron el Triangular de vuelta de la Primera Fase y se ubicaron como mejor tercero.

El partido bisagra fue la victoria ajustada ante las locales de Unión de Ceres. Los resultados de la jornada fueron los siguientes:

> Cacu (Ceres) 43 vs. Alma Juniors (Esperanza) 51.

> Alma 55 vs. Libertad 34.

> Libertad 40 vs. Cacu 38.

Posiciones:

Alma 7, Cacu 6, Libertad 5.

Con estos resultados y los registrados en las restantes zonas, las Tigresas se clasificaron a una nueva instancia del provincial.