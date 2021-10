Liga Argentina: Libertad se prepara para jugar tres partidos en la sede Colón

La edición 2021/21 de la apasionante Liga Argentina ya comenzó a rodar en la Primera Fase del certamen, la que otorgará la clasificación al Súper 8 de ocho equipos, cuatro por cada conferencia.

Esta primera etapa de la competencia se caracteriza por la configuración de cuatro zonas en la Sur y cuatro en la Norte, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los pleitos entre los grupos, se llevarán a cabo sedes, que se activarán el miércoles 27 y que finalizarán el domingo 31.

Vale recordar que en la Primera Fase los clubes completarán 14 juegos cada uno y que los punteros de los ocho grupos abrazarán el pasaporte al Súper 8.

En el caso de Libertad, la sede será Colón y si bien la organización pretende abaratar costos, la realidad marca que los Tigres tienen que recorrer más kilómetros hasta Santa Fe que hasta Ceres, en donde deberían enfrentar a Central.

Sede Colón

Miércoles 27:

16.30: Central vs. Libertad.

19.00: Independiente (SDE) vs. Echagüe.

21.30: V. San Martín vs. Colón.

Jueves 28:

16.30: Echagüe vs. V. San Martín.

19.00: San Isidro vs. Independiente (SDE).

21.30: Colón vs. Central.

Sábado 30:

16.30: Independiente (SDE) vs. Libertad.

19.00: Central vs. Echagüe.

21.30: V. San Martín vs. San Isidro.

Domingo 31:

16.30: Libertad vs. V. San Martín.

19.00: San Isidro vs. Central.

21.30: Colón vs. Independiente (SDE).