LRF: Unión y Libertad adelantan la Primera Fecha del Clausura

Sesión miércoles 26/10/21

1- Aprobación boletín 2.881, por unanimidad.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Dep. Ramona solicitando se vea la expulsión de uno de sus jugadores la cual consideran injusta. Se eleva al HT Penas.

Nota de La Hidráulica informando situaciones que vivieron el domingo en Santa Clara (agresiones, inseguridad en túnel y banco de suplentes, entre otros). Agregan que no es la primera vez que les pasa en esa cancha. Sobre el tema el delegado de Sp. Santa Clara afirma que el club La Hidráulica es el único club que hace quejas sobre la cancha y que la parcialidad visitante rompió un portón. Agrega que lo afirmado en la nota de La Hidráulica sobre la cancha de Sp. Santa Clara, no es cierto. El delegado de La Hidráulica afirma que los bancos de suplentes deben tener una protección ya que se reciben agresiones. Se eleva la nota de La Hidráulica al HT Penas.

Nota de 9 de Julio informando que recibieron noticias de que profesores de inferiores de Unión de Sunchales dieron positivo de Covid y por lo tanto solicitan la postergación de los partidos de Infantiles. El delegado de Unión manifiesta no tener noticias y las divisiones infantiles están jugando en el día de hoy. El aislamiento sería de chicos que no juegan las categorías oficiales (por contacto con un docente), por lo tanto el sábado sí se jugarán los partidos oficiales.

Inferiores Atl. María Juana vs. San Martín jueves 28. Inferiores Moreno vs. Sp. Roca viernes 29.

Notas de Ben Hur, Libertad y 9 de Julio confirmando su participación en el Regional Amateur.

3- Acerca del tema de las asistencias a las sesiones, el club Bochofilo Bochazo presenta una nota en la que solicitan, avalados por el reglamento y adjudicando distintos motivos tras la pandemia, se tengan consideraciones sobre las asistencias a las Sesiones. El HCD lo aprueba por unanimidad.

Además el club Bochofilo Bochazo envía un proyecto para que las Sesiones puedan llevarse a cabo de manera virtual. Se eleva a la comisión de reglamento para poder comenzar a llevarse a cabo a partir del 2022.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se abre el Libro de pases para los clubes que jugarán el torneo Regional Amateur.

6- Se da lectura al informe del Consejo Infantil. Deportivo Libertad hará un torneo en diciembre. Se actualizó reglamento general de fútbol infantil. Próxima reunión en noviembre. Se aprueba.

7- Se da lectura al consejo de inferiores. Se trató el tema delegados de seguridad y su accionar. Atento a las medidas vigentes, la entrega de premios será en conjunto con la de divisiones superiores. En el mes de marzo de 2022 la Liga Rafaelina organizará una Copa Centenario para la categoría 2008 en la que participarán todos los equipos de la Liga. Próxima reunión en noviembre.

8- Se da lectura al informe del departamento de fútbol femenino reunido la semana anterior. Se trataron temas relacionados al torneo. Se aprueba.

9- Se da lectura a una nota del Departamento de Fútbol Femenino, agradeciendo a los clubes que cedieron las jugadoras para que la selección de la Liga juegue la copa Federación.

El Sr. Presidente informa que junto al pro-tesorero acompañaron a la delegación de la Liga. Fue una gran experiencia después de muchos años que nuestra Liga tenga representación en el femenino. Destaca el buen comportamiento de las jugadoras, dejando una gran imagen de nuestra. La presidenta del departamento destaca la experiencia y agradece a los dirigentes de la Liga Verense por las atenciones. También agradece a 9 de Julio por ceder las instalaciones para que las chicas puedan entrenar. El HCD brinda un aplauso a las chicas.

10- El fútbol femenino el fin de semana jugará la 5ª fecha en cancha de 9 de Julio.

11- El fútbol senior jugará la próxima fecha el viernes a partir de las 20 hs. en Deportivo Bella Italia.

12- El desempate de Reserva entre Dep. Josefina y Juv. Unida se jugará mañana miércoles a las 21.30 horas en cancha de Sportivo Santa Clara. Por sorteo se determinó que Juv. Unida será local.

13- El delegado de Peñarol hace mención a cuestiones que ocurrieron el domingo en el partido con Quilmes, donde no se respetaron cosas que se habían hablado antes del partido con dirigentes de Quilmes y la policía. La Reserva se jugará mañana miércoles sin público.

14- Adelantos:

Quilmes vs. Atl. Rafaela jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera.

Unión vs. Sp. Norte jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera.

Florida de Clucellas vs. Brown viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera.

Dep. Libertad vs. Deportivo Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera.

San Martín vs. Zenón Pereyra FBC viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Def. Frontera domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera.

9 de Julio vs. Brown domingo a las 18.30 hs. Reserva y 20 hs. Primera.

Atl. María Juana vs. Sp. Libertad EC 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en horario oficial de las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

15- Adelantos próxima semana:

Atl. Rafaela vs. Talleres jueves 4/10.

Ferro vs. Dep. Aldao jueves 4/10.

Bochofilo Bochazo vs. 9 de Julio viernes 5/10.

16- Se informa que hasta el viernes hay tiempo para confirmar las dos plazas que le corresponden a la Liga en el Regional Amateur. Se esperará hasta ese día para ver si entra nota de algún equipo interesado en participar.

17- El delegado de B. Bochazo agradece a los dirigentes de Peñarol por las atenciones que tuvieron cuando se enfrentaron, en oportunidad que uno de sus jugadores sufrió una lesión.

18- Se abrieron los sobres de los clubes interesados en realizar al cena de fin de año. Se presentaron: La Hidráulica, Quilmes, Ferro, Dep. Bella Italia e Indep. Ataliva. Se analizarán los mismos.