Voley F: Buen fin de semana de las chicas de Libertad

Libertad tuvo muy buenos resultados en la Asociación Rafaelina de Vóley. El día sábado, en categoría Sub 18, culminó en el segundo lugar del Grand Prix, mientras que en la jornada del domingo la Primera División se quedó con una gran victoria frente a 9 de Julio en Rafaela por 3 a 1.

El pasado sábado se realizó en Rafaela, en el club 9 de Julio, el tercer Grand Prix de categoría Sub 18. Libertad jugó tres partidos en la Zona A donde obtuvo muy buen resultados debido al rodaje que va obteniendo el equipo luego de su paso por la copa provincial.

Los resultados fueron los siguientes:

> Libertad 0 vs. 2 Unión.

> Libertad 2 vs. 1 Almagro A.

> Libertad 2 vs. 0 Almagro B.

De esta manera, el equipo quedó en la segunda posición del Grand Prix. En esta categoría solo resta jugar la instancia del Cuadrangular Final.

Jugadoras: Stepfer Camila, Mariotti Milagros, Wendler Jorgelina, Avila Nazarena, Roggau Valentina, Anrique Katia, Tornavasio Keila, Alegre Florencia y Berry Mia. Tecnico: Prof. Orellana Maximiliano

Victoria en Primera División

Por otra parte, el día domingo se jugó una fecha más del torneo de Primera División de la ARV. Libertad visitó a 9 de julio de Rafaela en donde en un parejo encuentro obtuvo una victoria por 3 a 1 (25-20, 26-28, 25-23 y 25-19).

La Primera División va mejorando su performance luego de medirse en la Copa Santa Fe con equipos de la talla de Villa Dora o Náutico de Rosario, lo que ayudó al crecimiento del plantel en varios ordenes del juego. En estos momentos, Libertad se encuentra en el segundo lugar del campeonato y está en camino a meterse al Top 4. El próximo fin de semana enfrentará a Almagro y luego cerrará con Unión.

Jugadoras: Ávila Nazarena, Navoni Carolina, Magni Antonella, Borga Camila, Lingua Agostina, Bonaudi Camila, Hernández Débora, Costanzo Julieta, Monzón Camila y Hernandez Débora.

Técnico: Prof. Orellana Maximiliano.

Asistente: Carignano Jorge.