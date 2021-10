ARB Oficial – F5: Con tres juegos, esta noche se retoma la competencia

Esta noche se pondrá en marcha la Quinta Fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Serán tres los partidos que le darán forma, quedando el restante para el lunes venidero.

Desde las 21,00 horas, Peñarol recibirá a Argentino Quilmes en una nueva edición del clásico barrial, mientras que las 21,30 comenzarán los otros dos juegos. En el Gimnasio Carlos Colucci, Independiente irá por su primera victoria ante Atlético, mientras que en El Coliseo del Sur habrá choque de líderes entre Sportivo Ben Hur y Unión de Sunchales, los representantes de la ARB en la Liga Provincial que comenzará dentro de una semana.

La Cuarta Fecha tiene postergado el juego entre 9 de Julio y Atlético, el cual finalmente se disputará el domingo 14 desde las 20.30 en el gimnasio «Lucio Casarín».

– Viernes

> 21.00: Peñarol vs. Quilmes.

> 21.30: Ben Hur vs. Unión.

> 21.30: Independiente vs. Atlético.

– Lunes

> 21.30: 9 de Julio vs. Libertad.

Posiciones

> Libertad: 7 puntos.

> Unión: 7 puntos.

> Ben Hur: 7 puntos.

> Argentino Quilmes: 7 puntos.

> Atlético de Rafaela: 5 puntos.

> 9 de Julio: 4 puntos.

> Peñarol: 4 puntos.

> Independiente: 4 puntos.