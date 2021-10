Voley ARV-VG: Gran labor del plantel albiverde en la Tercer Fecha

En el marco de la Tercera Fecha del certamen que organiza la Asociación Rafaelina de Voley VG, en su rama masculina, los representantes de Unión fueron locales, disputándose todos los encuentros en «El Palacio de los Deportes».

Partidos de Zona:

Zona 1

> 9 de Julio A 2 vs. 0 Argentino Hto.

> 9 de Julio A 2 vs. 0 Ferro Dho (SC).

> Argentino Hto. 0 vs. 2 Ferro Dho (SC).

Zona 2

> Unión 2 vs. 0 9 de Julio B.

> Unión 2 vs. 0 Atlético Rafaela.

> Atlético Rafaela 2 vs. 0 9 de Julio B.

Semifinales

> 9 de julio 2 vs. 0 Atlético Rafaela.

> Unión 2 vs. 0 Ferro Dho (SC).

Tercer puesto

> Atlético Rafaela 2 vs. 1 Ferro Dho (SC).

Final

> Unión 2 vs. 1 9 de julio.

Tabla de posiciones:

1º Unión de Sunchales.

2º 9 de Julio Rafaela.

3º Atlético Rafaela.