Federal A – Fabricio Villa: «No pudimos cumplir con los objetivos deportivos»

En un contacto telefónico mantenido con «Deporte 21», Fabricio Villa, Vicepresidente del Fútbol Profesional de Unión, se refirió a la decisión del grupo de trabajo de dar un paso al costado luego de haber terminado Unión su participación en el Torneo Federal A de fútbol. Esta noche habrá una última reunión y el miércoles se hará el traspaso de mando con quienes lo sucedan.

«Hay una subcomisión que me alegró esté con ganas de tomar este camino que es duro y difícil. Este año hicimos 16 mil kilómetros, hay que viajar a Buenos Aires para estar en AFA, en la Liga, estar con el plantel y lo que necesitan, es algo desgastante y más cuando los resultados no acompañan. No pudimos cumplir con los objetivos deportivos», comentó.

También aclaró que «dejamos al club saneado, estamos bien e incluso hay un remanente que veníamos teniendo por si clasificábamos y teníamos que viajar. Esto quedará para quienes tomen las riendas de ahora en más».

Por otra parte, Villa destacó la presencia que se pudo ir logrando en la Asociación del Fútbol Argentino, en donde se pudo hacer un trabajo serio que dio frutos en aquellas situaciones que no suelen verse pero que hacen a la organización de cada temporada y cada partido.

«El club está por sobre todos… doy un paso al costado porque me parece que esta gente que quiere asumir, lo haga y tenga su oportunidad. Solamente les voy a pedir que no permitan que Unión descienda porque soy de los que piensan que si bajás no subís más», acotó, insistiendo en que «ojalá hubiera 15 chicos del club pero el Cuerpo Técnico decía que aún no están», y se ve que en la Liga Rafaelina estamos últimos con estos pibes.

En el contacto también repasó cómo se debió ir incrementando el trabajo día a día a partir de las necesidades que se iban generando, haciendo que el grupo de trabajo debiera reunir fondos con ventas, beneficios y más para poder ofrecer condiciones básicas de viajes y temporada para los futbolistas.

La Subcomisión de Fútbol Mayor del club Atlético Unión desea manifestar:

Informamos a los socios y simpatizantes que la totalidad de los integrantes de la sub-comisión de fútbol mayor hemos decidido poner nuestros cargos a disposición de las autoridades del club.

Durante muchísimo tiempo hemos defendido y transpirado esta camiseta que tanto amamos desde el lugar que nos tocó asumir. Hay quienes hemos dejado gran parte de nuestras vidas trabajando para el club.

En el camino hubo muchos aciertos y muchos errores, alegrías y sinsabores, grandes victorias y también dolorosas derrotas, pero trabajamos siempre con el objetivo de poner a Unión en el lugar que todos queremos.

Consideramos que es tiempo de nuevos aires y que quienes se embarquen en tamaña tarea lo realicen con toda la energía que ello demanda.

La organización de la disciplina pasará a ser abordada por un nuevo grupo de colaboradores con quienes ya hemos acordado una transición ordenada y transparente, en pos del bienestar del club.

Les deseamos el mayor de los éxitos en la gestión y que puedan concretar todo aquello que nosotros no hemos alcanzado.

Por último, agradecemos al hincha genuino que acompaña en la victoria y en la derrota, y que valora la función de todos los dirigentes y colaboradores que trabajan desinteresadamente por este hermoso club.

¡Vamos Bicho Verde! ¡Vamos Unión!

Fabricio Villa, Miguel Ángel Massacessi, Claudio Coria, Sergio Delloni, Enrique Pedrana, Leandro Seguro, Gustavo Federico y Gustavo Devar.