LRF F – Clausura F5: Libertad goleó a Vila y se subió a la punta

(Por: Prensa Libertad) – En un partido válido por la Quinta Fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino, las chicas aurinegras golearon 6 a 1 a Argentino de Vila y de esta manera, pasaron a compartir lo más alto de la tabla de posiciones junto a otros tres equipos. Los goles fueron convertidos por Carina Ledesma, en cuatro oportunidades, Daniela Toledo y Andrea Velis. En Reserva también fue victoria de Libertad por 3 a 1 para seguir como líder.

Estadio 9 de Julio

Reserva:

> Libertad 3 (Tiziana López, Ana Coronel y Micaela Pizarro) vs. Argentino de Vila.

> 9 de Julio 2 vs. Sportivo Norte 0.

Primera:

> Ben Hur vs. Ferro Dho San Cristóbal 5.

> Libertad 6 (Carina Ledesma x 4, Daniela Toledo, Andrea Veliz) vs. Argentino de Vila 1.

> 9 de Julio 1 vs. Sportivo Norte 0.

Cabe recordar que no se pudieron disputar ni la Tercera ni la Cuarta Fecha porque Ben Hur y Atlético no lograron conseguir cancha para cumplir con el desarrollo del Torneo. Es por eso que saltó a la Quinta Fecha en la que 9 de Julio fue el anfitrión.

Posiciones Primera:

> Libertad: 6 puntos.

> Sportivo Norte: 6 puntos.

> 9 de Julio: 6 puntos.

> Ferro Dho: 6 puntos.

> Atlético Rafaela: 3 puntos.

> Ben Hur: 0 puntos.

> Argentino de Vila: 0 puntos.

Posiciones Reserva:

> Libertad: 9 puntos.

> Atlético Rafaela: 6 puntos.

> 9 de Julio: 6 puntos.

> Ferro Dho: 3 puntos.

> Argentino de Vila: 0 puntos.

> Ben Hur: 0 puntos.

> Sportivo Norte: 0 puntos.