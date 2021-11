LRF Inferiores – Clausura F5: Buenos resultados a lo largo del fin de semana

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su Quinta Fecha, con la disputa de los partidos entre Argentino Quilmes y Libertad por una parte y de Unión con 9 de Julio por la otra.

Quinta División:

– Argentino Quilmes 0 vs. Libertad 3 (Tiago Avenatti x 2 y Fernando Maidana).

– Unión 2 (Uriel Porra x 2) vs. 9 de Julio 3.

Sexta División:

– Argentino Quilmes 1 vs. Libertad 0.

– Unión 2 (Franco Cinturión y Bruno Rivarossa) vs. 9 de Julio 1.

Octava División:

– Argentino Quilmes 1 vs. Libertad 2 (Lucio Ponte y Bautista Beccaria).

– Unión 0 vs. 9 de Julio 0.

Novena División:

– Argentino Quilmes 1 vs. Libertad 3 (Esteban Larrea, Catriel De los Santos y Nahuel Gudiño).

Pre-Novena División:

– Unión 1 (Nicolás Beltramo) vs. 9 de Julio 0.

Infantiles

Categoría 2009:

– Libertad 2 (Augusto Turco y Martín Reynoso) vs. Argentino Quilmes 3.

– 9 de Julio 1 vs. Unión 4 (Rodrigo Nahuel x 2, Juan Scarafía, Mateo Moretti).

Categoría 2010:

– 9 de Julio 1 vs. Unión 3 (Juan Re, Andrés Stricker y Bruno Roda).

Categoría 2011:

– Libertad 2 (Romeo Vargas y Luca Cheta) vs. Argentino Quilmes 0.

Categoría 2012:

– Libertad 1 (Máximo Moreyra) vs. Argentino Quilmes 0.

Categoría 2013:

– Libertad 3 (Ian Mendoza, Mateo Quinteros y Bruno Saavedra) vs. Argentino Quilmes 1.

Categoría 2014:

– Libertad 4 (Emiliano Bonvín x2, Ivo Werro y Juan Ignacio Peralta) vs. Argentino Quilmes 0.

Categoría 2015:

– Libertad 4 (Sebastián Loro x2, Lautaro Bruza y Tomas Nuñez) vs. Argentino Quilmes 3.

Próxima Fecha – Sexta

> Independiente San Cristóbal vs. Argentino Quilmes.

> Ferrocarril del Estado vs. Peñarol.

> Ben Hur vs. Atlético de Rafaela.

> Unión vs. Sportivo Norte.

> 9 de Julio vs. Deportivo Libertad.

Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.