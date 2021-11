LRF: Se definió cómo se juega la Segunda Fecha del Clausura

Sesión miércoles 02/11/21

1- Aprobación boletín 2.882, por unanimidad.

2- Minuto de silencio en memoria de la hija del delegado de Sp. Libertad EC, recientemente fallecida.

3- Lectura de correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Se recuerda a los clubes que todo cambio de horario y día se recibe hasta los días martes, los cuales deberán ser aprobados por el HCD. Nota de Def. Frontera felicita al árbitro A. Gorlino por la actuación en el partido ante La Hidráulica. Agregan que simpatizantes visitantes provocaron daños en tejido y lajas y que fueron arreglados por los dirigentes del club La Hidráulica. Nota de Sp. Roca informando que en el partido ante Indep. San Cristóbal, simpatizantes de Independiente le robaron una bandera y la mostraban de manera provocativa. No les fue devuelta la misma y solicitan que se tomen medidas del caso. Se le dará copia de la nota al club de San Cristóbal. Se recuerda que de acuerdo a lo establecido por la policía, no se puede ingresar a la cancha con banderas. Protesta de puntos presentada por Juv. Unida V. San José por el partido desempate de Reserva ante Dep. Josefina, por la supuesta mala inclusión de un jugador del equipo rival. Se eleva al HT Penas. El delegado de Dep. Josefina da su parecer acerca de la protesta e informará que harán su defensa.

4- Nota de Dep. Tacural repudiando lo que ocurrió en el partido ante Dep. Libertad, solidarizándose con la terna arbitral y poniéndose a disposición para lo que necesitan. Asumen su compromiso para trabajar en pos de una cultura del deporte sano y buenos valores.

5- Nota del jugador Javier Olmos, dirigida al árbitro Guillermo Vacarone, solicitando las disculpas por su reacción en el partido con Dep. Libertad y se pone a consideración de lo que necesita. Reconoce su error y se avergüenza por lo sucedido.

6- Radiograma da la policía de Sunchales sobre lo ocurrido en el partido entre Dep. Libertad y Dep. Tacural. Se adjunta al informe que irá al HT Penas.

7- El delegado de Dep. Tacural ratifica el pedido de disculpas del club ante la Mesa Directiva y el HCD por lo sucedido ante Dep. Libertad. Manifiesta que decidieron expulsar del club al jugador que agredió al árbitro. Agrega que presentarán un video en el que se ve que parte del informe del árbitro no condice con lo sucedido. Informa que uno de sus jugadores (golpeado en la jugada) tuvo que ser atendido en una clínica por el golpe sufrido.

El Sr. Presidente informa que de acuerdo a los tiempos que quedan para la disputa de los torneos, se solicitará al HT Penas que acelere el pedido de descargos y se expida lo antes posible.

La Mesa Directiva informa que elevará al HT Penas una publicación en redes sociales de un jugador de Deportivo Tacural, con términos inapropiados.

8- Se informa que la Liga renovó la subsistencia de personería jurídica.

9- Informe de tesorería y pases de jugadores.

10- El personal administrativo de la Liga participó de una capacitación sobre el sistema Comet y la organización de las competencias. Se vuelve a recordar que en el año 2022 la liga utilizará ese sistema para todos los torneos, por lo tanto es fundamental que los clubes carguen a sus jugadores en dicho sistema.

11- El Dpto. del fútbol femenino se reunió el pasado lunes y presentará su informe para el próximo martes.

12- La Comisión de Reglamento se reunió para tratar el proyecto presentado por Bochófilo Bochazo sobre la modificación del Art. 33 (asistencia a las sesiones del HCD). Elevan un dictamen modificando dicho artículo, en el que prevalece que las Sesiones del HCD podrán ser virtuales y/o presenciales. Detallan todos los incisos de la modificación del artículo. Se aprueba.

13- Debido a la suspensión de un partido de fútbol senior (por agresión a un árbitro), se decidió suspender la fecha programada para el próximo sábado y esperar el fallo del HT Penas.

14- Se informa que la Liga Rafaelina envió una nota al Consejo Federal confirmando las participaciones para el torneo Regional Amateur 2021, de: 9 de Julio (licencia), Ben Hur (Licencia), Dep. Libertad (licencia) y Arg. Quilmes (plaza de liga obtenida por mérito deportivo).

15- Se solicita a los clubes Atl. María Juana y Florida de Clucellas que informen en los próximos días cuando van a reprogramar los partidos de Inferiores pendientes.

16- Se decide que las Div. Inferiores de Primera B a partir del próximo sábado comenzarán a las 15 horas.

17- Los minutos pendientes del partido San Isidro vs. Tiro Federal (suspendido por lluvia) se jugarán este miércoles a partir de las 22.30 horas.

18- Se decide que a partir del próximo domingo los horarios de las Div. Superiores comenzarán a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

19- Adelantos:

Atl. Rafaela vs. Talleres jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

F.C. Estado vs. Dep. Aldao jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Boch. Bochazo vs. 9 de Julio viernes a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Moreno vs. Indep. San Cristóbal viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

20- Teniendo en cuenta las elecciones, la 3ª fecha de Primera B no se jugará el domingo 14 de noviembre. La Primera A esperará hasta el fallo del HT Penas sobre el partido de Dep. Libertad vs. Dep. tacural.

21- La cena de fin de año será el viernes 17/12 en Dep. Bella Italia. Será una entrega de premios única para todas las categorías.