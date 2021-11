Voley F – Sub14: Segundo Grand Prix

En la jornada del sábado, en el salón Centenario, se disputó el segundo Grand Prix del Torneo Clausura para la categoría Sub 14. Libertad participó con dos equipos. Por su parte, el día domingo, el Minivoley disfrutó de un Encuentro en las Palmeras y la Primera División, en horas de la noche, superó como local a Almagro por 3 a 1 y continúa con su buen andar.

Libertad A:

> Libertad 2 vs. 0 Brown de San Vicente.

> Libertad 2 vs. 0 Almagro B.

> Libertad 2 vs. 0 Unión B.

> Libertad 0 vs. 2 Unión A.

Libertad B (integrado por mayoría de jugadoras sub 13)

> Libertad 0 vs. 2 9 de Julio B.

> Libertad 2 vs. 1 Atlético Rafaela.

> Libertad 0 vs. 2 9 de Julio A.

Triunfo en Primera División

El domingo por la noche también hubo actividad en el salón Centenario. Allí, la Primera División superó a Almagro de Rafaela por 3 a 1 en un partidazo. Los parciales fueron 26724, 25/23, 12/25 y 25/17.