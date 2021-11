Básquet – Provincial F1: Unión debuta ante Brown de San Vicente

La Federación Santafesina de Básquet realizó semanas atrás el sorteo de grupos y del fixture de la Liga Provincial, donde la Asociación Rafaelina estará representada por Sportivo Ben Hur y Unión. Los rafaelinos integrarán la Zona «B», mientras que el Bicho Verde estará en la «C».

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

> Zona A: Atlético Tostado, San Lorenzo de Tostado, Huracán de San Javier, Unión de Avellaneda y Racing de San Cristóbal.

> Zona B: Trebolense, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Olimpia de Venado Tuerto, Atlético Sastre, Firmat Football y Sportivo Ben Hur.

> Zona C: Americano de Carlos Pellegrini, Brown de San Vicente, Argentino de Firmat, Almagro de Esperanza, Atenas de Venado Tuerto y Unión de Sunchales.

El certamen se puso en marcha ayer 4 de noviembre, con el partido inaugural entre Atlético Sastre y Trebolense, mientras que a partir de hoy viernes se jugará el resto de la fecha de inicio.

El fixture

Fecha 1 (5 de noviembre)

Zona C:

> Brown de San Vicente vs. Atenas de Venado Tuerto.

> Argentino de Firmat vs. Unión de Sunchales.

> Almagro de Esperanza vs. Americano de Carlos Pellegrini.

Fecha 2 (12 de noviembre)

> Americano vs. Argentino.

> Atenas vs. Almagro.

> Unión vs. Brown.

Fecha 3 (19 de noviembre)

> Brown vs. Americano.

> Argentino vs. Almagro.

> Unión vs. Atenas.

Fecha 4 (26 de noviembre)

> Almagro vs. Brown.

> Argentino vs. Atenas.

> Americano vs. Unión.

Fecha 5 (3 de diciembre)

> Brown vs. Argentino.

> Atenas vs. Americano.

> Unión vs. Almagro.

Fecha 6 (7 de diciembre)

> Atenas vs. Brown.

> Americano vs. Almagro.

> Unión vs. Argentino.

Fecha 7 (10 de diciembre)

> Argentino vs. Americano.

> Almagro vs. Atenas.

> Brown vs. Unión.

Fecha 8 (17 de diciembre)

> Americano vs. Brown.

> Almagro vs. Argentino.

> Atenas vs. Unión.

Fecha 9 (28 de enero)

> Brown vs. Almagro.

> Atenas vs. Argentino.

> Unión vs. Americano.

Fecha 10 (4 de febrero)

> Argentino vs. Brown.

> Americano vs. Atenas.

> Almagro vs. Unión.