Elecciones 2021: modifican el protocolo sanitario en los locales de votación

Las autoridades a cargo de las elecciones del próximo 14 de noviembre modificaron el protocolo sanitario para los votantes. La delegada en Santa Fe de la Secretaría Nacional Electoral, Magdalena Gutiérrez, confirmó hoy que, como consecuencia de la situación epidemiológica en la provincia, se permitirá formar filas en el interior de los lugares de votación cuya capacidad lo permita.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, señaló que, tras las elecciones primarias de septiembre, se resolvió tomar medidas para evitar las filas de votantes en las calles y que puedan aguardar su turno dentro de los locales dispuestos para emitir los sufragios, siempre respetando el distanciamiento social.

“En la medida en que se mantenga el distanciamiento social para evitar aglomeraciones de personas, se podrá ingresar a las escuelas o lugares de votación como se venían haciendo antes de la pandemia. Es decir se podrá hacer fila dentro de los establecimientos, salvo en aquellos donde la capacidad no lo permita o que presenten alguna situación puntual”, sostuvo Gutiérrez.

Asimismo, explicó que el objetivo es evitar las situaciones de tensión que se registraron el 12 de septiembre en algunos centros de votación, donde hubo durante algunas horas, agolpamiento de personas, con largas hileras sobre las veredas. Eso generó malestar y reacciones de desaliento porque, para respetar los protocolos sanitarios, se hizo muy lento el ingreso y eso generó demoras.

Protocolos sanitarios vigentes

Guitiérrez recordó que, más allá de esta modificación, el protocolo sanitario para evitar contagios de Covid será el mismo que aplicó el pasado septiembre. “Se mantendrá el mismo protocolo. Es decir, no se permitirá el ingreso sin barbijo, a los votantes se les colocará alcohol en la puerta y se recomienda que los votantes se presenten sin acompañantes, salvo las personas que por alguna condición requieren asistencia», detalló.

También se recomienda el uso de bolígrafo personal para el caso de la boleta única y en la categoría de autoridades nacionales no cerrar el sobre con saliva. Los locales de votación serán los mismos que en las Paso y se pide que los votantes ya acudan informados con el número de mesa. Por otra parte, Gutiérrez consignó que «no se tomará la temperatura» de los votantes «porque no es obligación. Sí se recomienda que todos aquellos que tengan síntomas de coronavirus no acudan a votar. El no voto por esa situación será justificado».

Finalmente, recordó que en las Paso hubo mucha gente que llegó a votar y se encontró con que tenía que hacer fila en la calle y, como la demora se extendió más de lo deseado, hubo quien desistió de sufragar. Para evitar la deserción, y en la medida en que los locales de votación lo permitan, se permitirá que los votantes hagan cola dentro de los edificios. En lugares chicos la espera tendrá hacerse afuera del establecimiento. «La intención es que el ciudadano pueda ingresar y tener conocimiento de cuánta gente tiene adelante y cuánto tiempo aproximado deberá esperar», concluyó la funcionaria.