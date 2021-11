LRF: El clásico se juega este viernes

Sesión martes 09/11/21

1- Aprobación boletín 2.883, por unanimidad.

2- Lectura de correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Informe policial sobre incidentes ocurridos en el partido Dep. Ramona vs. Arg. Quilmes. Se eleva al HT Penas. Nota de Dep. Josefina manifestando su versión sobre la protesta de puntos presentada por Juv. Unida sobre el partido de Reserva. La misma se eleva al HT Penas. Nota de Arg. Vila informando que en un partido de Inferiores el árbitro informó mal a un jugador, siendo que el expulsado fue otro deportista. Se eleva al HT Penas. Nota del Consejo Federal informando que están realizando un censo de clubes.

3- El partido pendiente de Inferiores entre Atl. María Juana vs. Florida jugarán el miércoles 17/11.

4- Se informa que el torneo de selecciones que iba a organizar la Liga fue postergado para diciembre. Por lo tanto la fecha de inferiores de Primera A y Primera B se jugará el sábado 18/11.

5- Informe de tesorería y pases de jugadores

6- Se recuerda que esta semana vence el plazo para abonar la última cuota de los cupones 2021. Se solicita a los clubes que alcancen los troqueles antes de fin de diciembre.

7- La Mesa Directiva informa que el lunes 8/11 dio inicio el curso de árbitros, como parte del convenio que se hizo con UNRAF Rafaela, universidad que tiene una carrera en licenciatura deportiva y que dicho curso es un complemento de esa carrera.. Los inscriptos colmaron las expectativas y se espera que el curso sea fructífero para todas las partes.

8- Se aprueba el informe del Dpto. de Fútbol Femenino de fecha 01/11, el cual hacía referencia a la fecha que se disputó el pasado domingo.

9- La última fecha de fútbol senior se jugará el próximo sábado 13/11 a partir de las 15 hs. en cancha de Brown de San Vicente.

10- El delegado de Unión de Sunchales solicita disculpas al HCD y al delegado de Dep. Tacural por a

11- Adelantos Primera A:

9 de Julio vs. Florida jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Quilmes vs. Talleres jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Dep. Ramona jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Ben Hur vs. Dep. Aldao jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Brown vs. Bochófilo Bochazo jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Libertad vs. Unión viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Sp. Norte en principio viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera (a confirmar el día de mañana).

Ferro vs. Peñarol sábado a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

12- Nota de Indep. Ataliva solicitando que el partido con Arg. Humberto pueda jugarse el viernes 19/11 o lunes 22/11 por tener sus instalaciones ocupadas. El club Arg. Humberto manifiesta que contestará en los próximos días.

13- Quedó definido que las Semifinales del Clausura de Primera A se jugarán el domingo 21. Si estaría afectado algún equipo que juegue el Regional jugará el jueves 18. La final será el domingo 28/11 (de estar afectado equipo que juega el Regional Amateur, se adelantará).

Las Semifinales del Clausura de Primera B se jugarán el miércoles 24/11 y la final el domingo 28/11.

14- La reunión del próximo martes será presencial y virtual.