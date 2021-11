La Cooperativa de Agua Potable celebra sus 64 años de vida

Muy lejos ha quedado el inicio de esta institución, en donde inicialmente se buscó asegurar la provisión de hielo y energía eléctrica, pasando en el año 1979 a lo que hoy conocemos.

Repasando la historia, es posible recordar que nació el 11 de noviembre de 1957 bajo la denominación de «Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Sunchales» y su objetivo social principal fue:

a- Proveer energía eléctrica destinada al servicio particular y público, a cuyo efecto podía alquilarla o generarla, introducirla, transportarla, transformarla y distribuirla.

b- Prestar otros servicios como el de producción de hielo, cámara frigorífica, aguas corrientes, etc., a cuyos efectos se autorizaba realizar las construcciones e instalaciones necesarias.

c- Proveer materiales útiles y enseres para toda clase de instalaciones eléctricas y de los demás servicios pudiendo incluso crear la sección consumo.

Luego apareció la necesidad de dotar a la creciente población de agua potable, pasando a ser lo más importante y abarcativo, sumando al gas natural como otra alternativa.