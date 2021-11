Torneo Provincial – F2: Unión recibe a Brown de San Vicente

Luego del gran arranque del elenco albiverde al quedarse con el triunfo en Firmat por 58 a 80, es turno de la Segunda Fecha del Torneo Provincial, en el cual ahora será local. Esta noche, recibirá a Brown de San Vicente, buscando extender este buen momento que atraviesa el plantel dirigido por Rodrigo Juárez.

Por su parte, los sanvicentinos también debutaron con una victoria, al superar a Atenas de Venado Tuerto, por 89 a 70, en otro de los partidos programados para la Zona «C».

Segunda Fecha

> Unión vs. Brown de San Vicente.

> Americano de Carlos Pellegrini vs. Argentino de Firmat.

> Atenas de Venado Tuerto vs. Almagro de Esperanza.