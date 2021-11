ARV – U14: Buenas actuaciones de las chicas aurinegras

El pasado fin de semana, Libertad participó con dos equipos de categoría Sub 14 de un nuevo Grand Prix de la Asociación Rafaelina de Voley «V.G.».

El equipo A finalizó en el tercer puesto y el equipo B, conformado mayormente por jugadoras Sub 13, logró el ascenso a la Zona Campeonato.

Compartimos los resultados.

Libertad A:

> Libertad 2 vs. 0 9 de Julio A.

> Libertad 2 vs. 0 Argentino de Vila.

> Libertad 0 vs. 2 Almagro A.

Partido por tercer puesto:

> Libertad 2 vs. 0 Brown SV.

Libertad B:

> Libertad 1 vs. 2 9 de Julio B.

> Libertad 2 vs. 0 Almagro B.

> Libertad 2 vs. 1 Atlético de Rafaela (18/16 en el tercer set).

De esta manera, Libertad B se quedó con el primer puesto de la zona B y logró el ascenso a la zona Campeonato (A).